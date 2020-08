Hurrikan in Amerika : „Laura“ hinterlässt Spur der Verwüstung

Einer der stärksten Hurrikans, die je die amerikanische Küste getroffen haben, hat im Bundesstaat Louisiana eine Hunderte Kilometer lange Spur der Verwüstung hinterlassen. Mindestens sechs Menschen kamen im Südwesten der Vereinigten Staaten am Donnerstag durch „Laura“ ums Leben. Die genaue Einschätzung der Schäden dürfte Tage dauern, es zeichnete sich jedoch ab, dass sie nicht ganz so groß waren, wie befürchtet.

Nachdem „Laura“ als Hurrikan der Stärke 4 von 5 am Donnerstagmorgen östlich der Grenze von Louisiana und Texas auf Land getroffen war, beschädigte der Sturm Gebäude, hinterließ ganze Viertel in Ruinen und 875.000 Menschen ohne Strom. Trotzdem herrschte ein Gefühl der Erleichterung, da Meteorologen deutlich größere Schäden vorhergesagt hatten.

„Laura“ übertraf sogar Hurrikan „Katrina“

„Es ist deutlich, dass wir nicht den absolut katastrophalen Schaden erlitten haben, von dem wir ausgegangen sind“, sagte der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards. „Aber wir haben einen enormen Schaden erlitten.“ Er sprach vom stärksten Hurrikan, der Louisiana je getroffen habe. Das heißt, „Laura“ übertraf sogar „Katrina“, der als verheerender Hurrikan der Stärke 3 im Jahr 2005 auf Land getroffen war.

In Texas wurden laut Gouverneur Greg Abbott zunächst keine Todesopfer verzeichnet. Er sprach von einem „Wunder“, sollte sich dies bestätigen. Präsident Donald Trump kündigte an, er werde die Region am Wochenende besuchen.

Die Windgeschwindigkeiten von „Laura“ erreichten 240 Kilometer pro Stunde. Erst elf Stunden nachdem der Sturm Land erreichte hatte, wurde er von einem Hurrikan zum Tropensturm heruntergestuft, der am Donnerstagabend noch Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde brachte.

Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Hochhaus in der Stadt Lake Charles in Louisiana vom Wind beschädigt wurde – Fenster zerbrachen, Glasteile und andere Bruchstücke flogen durch die Luft und auf den Boden. Eine Konföderiertenstatue vor dem Gerichtsgebäude, für deren Erhalt die lokalen Politiker erst vor wenigen Tagen gestimmt hatten, war nach dem Sturm gestürzt.

Über Lake Charles stieg am Morgen eine riesige Rauchwolke auf, die kilometerweit zu sehen war. Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in einer Chemiefabrik gerufen. Dort werden Chemikalien für Haushaltsreinigungsmitteln hergestellt. Erste Angaben über austretendes Chlor bestätigten sich zunächst nicht. Die Polizei rief Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und die Klimaanlagen auszuschalten.

Die Behörden hatten mehr als 580.000 Küstenbewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, aber nicht jeder folgte dem. Einige Leute seien noch in der Stadt und riefen den Notruf, sagte Tony Guillory, Chef der sogenannten Polizeijury der zu Lake Charles gehörenden Gemeinde Calcasieu Parish. „Es gibt keine Möglichkeit, zu ihnen zu kommen.“

Unter den Todesopfern waren ein 14-jähriges Mädchen und ein 68-jähriger Mann, die starben, als Bäume auf ihr Haus fielen. Ein 24-Jähriger starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung seines Generators. Ein weiterer Mann ertrank, als sein Boot sank.

Brett Geymann, der ein wenig weiter nördlich von Lake Charles in Moss Bluff lebte, berichtete, das Auge des Hurrikans sei genau über ihn hinweg gedonnert. Es habe sich angefühlt wie 1000 Tornados. Seine Familie sei okay, aber überall gebe es Zerstörung. Einige Häuser lägen völlig in Trümmern oder seien praktisch weg. „Sie waren gestern da, aber jetzt weg.“

In Texas sagte Gouverneur Abbott, nur wegen der Evakuierungen seien keine Todesopfer zu beklagen. Im weiter landeinwärts gelegenen Staat Arkansas wurden zahlreiche Schulen geschlossen, die in dieser Woche den wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Unterricht gerade erst wieder aufgenommen hatten. Für die Regierung in Louisiana stellt „Laura“ in der Coronavirus-Pandemie eine besondere Herausforderung dar. In einigen Gebieten unter Evakuierungsanordnung hatte es zuletzt steigende Infektionsraten gegeben.

Wenn der Sturm sich in Richtung Osten bewegt und den Atlantischen Ozean erreicht, könnte er wieder an Stärke gewinnen und für den dicht besiedelten Nordosten der Vereinigten Staaten eine Gefahr darstellen.