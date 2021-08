In Louisiana : Gouverneur: Katastrophale Schäden nach Hurrikan Ida

John Bel Edwards hatte seinen Bürgern klargemacht, was auf sie zukommen würde: Dies sei einer der schwersten Stürme seit 1850, der in Louisiana auf Land treffen werde, sagte der Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates am Golf von Mexiko. Genau 16 Jahre nach Katrina wütete Hurrikan Ida in Louisiana. Am Montagmorgen bezeichnete Edwards die Schäden dann als „katastrophal“. Der Wiederaufbau werde Wochen und Monate dauern, sagte er im Gespräch mit dem TV-Sender NBC. Die Rettungs- und Bergungseinsätze liefen teils schleppend an, weil so viele Straßen durch Trümmer unpassierbar seien. Er gehe fest davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch im Laufe des Tages „deutlich“ ansteigen werde. „Die Schäden sind wirklich katastrophal.“

Die Behörden bestätigten zunächst ein Todesopfer. „Viele haben noch stehendes Wasser in ihren Häusern und müssen gerettet werden“, sagte der Gouverneur. Er betonte zugleich, es sei sehr erfreulich, dass das Hochwasserschutzsystem in New Orleans, das nach der Zerstörung durch Hurrikan „Katrina“ im Jahr 2005 gebaut worden war, gehalten habe. „Die Lage in New Orleans ist schlecht so wie sie jetzt ist ohne Strom, aber es könnte so viel schlimmer sein“, sagte er mit Blick auf die schützenden Dämme. Er hoffe, dass die Elektrizität zumindest in Teilen von New Orleans „bald“ wieder hergestellt werden könne, sagte Edwards.

Obwohl sich der Wirbelsturm, der am Sonntagnachmittag als Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier auf Land traf, bald danach auf die Kategorie drei abgeschwächt hatte, saßen viele Bürger an der Golfküste und in der Metropole New Orleans in ihren überfluteten Häusern fest. In ganz New Orleans und Teilen Louisianas fiel der Strom aus. Der örtliche Stromanbieter Entergy meldete, die Versorgung laufe nur noch über Notstromaggregate. Auch die Abwasser- und Wasserbehörde von New Orleans, die für die Pumpstationen zur Kontrolle der Überschwemmungen zuständig ist, wurde mit Notstrom versorgt.

Wasser bis unters Dach

Wegen des Sturms und der Dunkelheit konnten Feuerwehr und Sanitäter in der Nacht häufig nicht zu Hilfesuchenden ausrücken. Amerikanische Medien berichteten, dass in vielen Häusern das Wasser bis unter das Dach stehe. Fotos und Videos zeigten in den küstennahen Gebieten Häuser, die unter Wasser standen, Straßen, die zu Flüssen anschwollen, abgedeckte Häuser und zahlreiche entwurzelte Bäume und umgeknickte Strommasten. Aus Sicherheitsgründen musste die Erdöl-Produktion in der Region teilweise stillgelegt werden.

In der Gemeinde Jean Lafitte südlich von New Orleans wurden die Deiche durch das rasch steigende Wasser durchbrochen, wie Bürgermeister Tim Kerner berichtete. „Totale Verwüstung, katastrophal, unsere Stadtdeiche sind überflutet worden“, sagte Kerner. Viele Menschen suchten auf den Dachböden Schutz. Da ein vom Wasser mitgerissenes Fahrzeug eine Brücke zerstört habe, säßen 200 bis 300 Einwohner fest. „Wir können keine Boote ins Wasser lassen, das wäre lebensgefährlich“, sagte der Bürgermeister. „Wir haben schon früher Überschwemmungen und Stürme erlebt. Aber so viel Wasser habe ich noch nie gesehen.“ Mehrere Bewohner von LaPlace, das flussaufwärts von New Orleans liegt, berichteten, dass sie von den steigenden Fluten eingeschlossen seien. In Prairieville, 60 Meilen nordwestlich von New Orleans, wurde eine Person von einem umstürzenden Baum erschlagen. Das teilte das Büro des Sheriffs mit.

Präsident Joe Biden, der am Sonntag die Katastrophenschutzbehörde Fema in Washington aufsuchte, gab umgehend Bundeshilfen für betroffene Bürger und für den Wiederaufbau frei. „Sobald der Sturm vorübergezogen sein wird, werden wir die ganze Macht dieses Landes für Rettung und Wiederaufbau einsetzen“, sagte Biden. Seit Katrina wurden in der Region Milliarden Dollar in den Hochwasserschutz investiert. Bundesbehörden stellten mehr als 2000 Spezialisten, einschließlich Suchteams, sowie Wasser, Lebensmittel und Stromgeneratoren bereit. Edwards erklärte wegen des Hurrikans den Notstand, aktivierte die Nationalgarde mit rund 5000 Soldaten und mobilisierte Hunderte Bergungsexperten. Zudem standen Tausende Arbeiter bereit, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, hatte eine Evakuierungsanordnung für Gebiete außerhalb des Deich- und Schleusensystems erlassen, das die niedrig gelegene Stadt am Mississippi-Delta schützt – aber keine Zwangsevakuierung für die ganze Stadt.

Ida wütete auf den Tag genau 16 Jahre nach Hurrikan Katrina in New Orleans, bei dem seinerzeit etwa 1800 Menschen ums Leben kamen. Im Laufe der Nacht zu Montag schwächte sich der Hurrikan weiter ab, und das Nationale Hurrikanzentrum NHC stufte ihn schließlich zu einem Tropensturm herab. Ebenso wie der Wirbelsturm von 2005 bewegte sich Ida aber nur langsam Richtung Mississippi, den Nachbarstaat Louisianas, weshalb Orte in der Schneise des Sturms längere Zeit dem Wind und den extremen Regenfällen ausgesetzt sind.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung dürfte erst in den kommenden Tagen sichtbar werden. Die nächsten Tage und Wochen seien „eine große Herausforderung“, sagte Gouverneur Edwards. Zu den Schwierigkeiten zähle auch, dass viele Krankenhäuser mit Covid-Patienten überfüllt sind. Louisiana zählt wie Mississippi zu den Hotspots der Delta-Variante. In den Südstaaten ist die Anzahl der Ungeimpften deutlich höher als an der Ost- und Westküste.