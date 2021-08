Hurrikan „Ida“ : Alligator attackiert Mann im Überflutungsgebiet

Hurrikan „Ida“ hat im Süden Louisianas massive Schäden angerichtet. Hunderttausende haben weiter keinen Strom – mitten in der Sommerhitze. Und das in die Gemeinden strömende Wasser bringt noch weitere Gefahren mit sich.

Alligator „Juancho“ ist ein Zootier, beheimatet in Santiago de Chile. In der Nähe von New Orleans ist ein Artgenosse dagegen bis zu Wohngebieten vorgedrungen – aufgrund des Hurrikans. Bild: AP

Der Hurrikan „Ida“ hat im Südwesten der USA Häuser zerstört, Millionen Menschen ohne Strom gelassen, mindestens vier Menschen getötet. Und er birgt offenbar noch eine neue Gefahr für die Leidtragenden vor Ort. Denn mit dem in die Gemeinden strömenden Wasser dringen offenbar auch Alligatoren in die Wohnorte vor. Offiziellen Angaben zufolge wurde demnach ein 71 Jahre alter Mann am vergangenen Montag in den überfluteten Gewässern von Louisiana von einem Alligator angegriffen und getötet. Das berichten unter anderem die New York Times und die Tageszeitung USA Today.

Die Frau des Mannes war Zeugin des Vorfalls in der Nähe der Stadt Slidell in der Nähe von New Orleans. Sie hatte beobachtet, wie das Reptil ihrem Mann einen Arm abgerissen hatte, woraufhin sie versuchte, ihn vor den Fluten ein paar Treppenstufen hinauf zu ziehen und dann medizinische Hilfe holen wollte. Als sie zurückkam, war ihr Mann verschwunden. So berichtet es Jason Gaubert, ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Es wird nun vermutet, dass der Mann tot sei. Seine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

Die Präsidentin von Jefferson Parish, dem Landkreis, in dem der Angriff passierte, Cynthia Lee Sheng, wies darauf hin, dass einige Sumpfgebiete überflutet wurden und die Gefahren für die Ersthelfer und die Bewohner der Region real sind.

Obwohl der Süden Heimat von schätzungsweise fünf Millionen Alligatoren ist, sind Angriffe der Reptilien während oder nach Wirbelstürmen selten. Laut Forschern der Universität Florida verkriechen sie sich in ihren natürlichen Lebensraum, wenn sich ein Sturm nähert. Die Reptilien nehmen über Sensoren Druckveränderungen wahr und können so erkennen, dass ein Sturm aufzieht. Joe Wasilewski, ein Naturschutzbiologe, der seit über 40 Jahren mit Krokodilen und Alligatoren arbeitet, sagte der Zeitung Florida Times-Union 2019: „Die Alligatoren suchen sofort Schutz. Sie haben Häuser oder Höhlen, die sie ihr Zuhause nennen, normalerweise unter einem Schlamm oder einem Kanal, und glauben Sie mir, das Erste, was sie tun werden, ist, in diese Häuser und Höhlen zu gehen.“

Andere Forscher weisen allerdings auch daraufhin, dass Alligatoren bei einem hohen Wasserstand dazu neigen, sich zu bewegen. Und dies könne sie eben auch an von ihnen eigentlich nicht präferierte Orte bringen.

Alligatoren wurden in den letzten Jahren sowohl während als auch nach großen Stürmen in den Südstaaten gesichtet. Nach dem Hurrikan Katrina 2005 entkamen in Mississippi etwa 250 Alligatoren aus ihren Gehegen, die auf einer Ranch und in einem Ausflugszentrum untergebracht waren.

Hunderte Menschen gerettet, mindestens vier Tote bislang

Derweil entspannt sich die Situation nach dem Durchzug von Hurrikan „Ida“ etwas. Helfer haben in Louisiana Hunderte Menschen aus überschwemmten Gebieten gerettet. Mehr als eine Million Haushalte sind aber weiter ohne Strom, wie örtliche Behörden mitteilten. Aus Louisiana und dem östlichen Bundesstaat Mississippi wurden bislang vier Todesfälle infolge des Sturms gemeldet. Angesichts der großen Schäden in Louisiana befürchteten die Behörden aber, dass die Opferzahl dort noch steigen könnte.

Seit dem Auftreffen auf die Küste am Sonntag als Hurrikan der Stärke vier von fünf hat sich „Ida“ stark abgeschwächt. Der Sturm zog am Dienstag über das östlich angrenzende Mississippi hinweg und brachte viel Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometern in der Stunde mit sich, wie das Nationale Hurrikanzentrum erklärte.