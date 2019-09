Hurrikan trifft auf Festland : Nicht das erste Rodeo der Carolinas

Hurrikan Dorian ist in Amerika auf Land getroffen. In der Hafenstadt Charleston sind viele Haushalte ohne Strom, die Altstadt überschwemmt, die Straßen unpassierbar – doch die Bürger kennen sich aus mit dem Ausnahmezustand.

Die Ausläufer des Hurrikans Dorian haben das Zentrum Charlestons am Donnerstagmittag fest im Griff. Von Osten kommt die Sturmflut. Der Wind, der in South Carolina mit der Stärke eines tropischen Sturms bläst, hat Hunderte Bäume umgeknickt, die nun vielfach die Ausfallstraßen der Stadt blockieren oder Stromleitungen durchtrennt haben. Und von oben prasselt der Regen nieder. Die Straßen um den City Market in der Innenstadt sind Flüsse, in denen man knietief steht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Die meisten Anwohner haben die Stadtteile, die am Wasser liegen, verlassen. Die Cafés und Restaurants sind geschlossen und mit Sandsäcken verbaut. Über die Fenster sind Bretter genagelt worden. Flaggen, die vor Gebäuden wehen, werden vom Wind mit einem kräftigen Schnalzen hin und her gepeitscht.

Die im prächtigen Kolonialstil der Südstaaten errichteten Häuser dienen am Donnerstag nur als Kulisse für die Reporter, die sich hier postiert haben, um 24 Stunden live in Regenjacke und Gummistiefeln über Dorian zu berichten. Außer Journalisten sind nur Sicherheitskräfte und Katastrophenschützer zu sehen. Wer auf der Straße nichts zu suchen hat, wird gleich angesprochen: „Was machst du hier, mein Sohn?“, fragt der Polizist mit breitem Südstaaten-Akzent. „Geh von der Straße. Das ist zu gefährlich.“

Hurrikan „Dorian“ ist am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde in den Vereinigten Staaten auf Land getroffen. Das Auge des auf einen Sturm der Kategorie 1 heruntergestuften Hurrikans sei bei Cape Hatteras auf der Inselkette Outer Banks im Bundesstaat North Carolina angekommen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mit. Und obwohl Dorian hier in Charleston, anders als auf den Bahamas, nicht als Wirbelsturm der Kategorie fünf wütet, herrscht Ausnahmezustand. Am Donnerstag sind vorübergehend 250.000 Haushalte in South Carolina ohne Strom. Die Infrastruktur ist ein altbekanntes Problem in Amerika: Die Stromleitung wird von Haus zu Haus geführt, dicht neben dem Baum im Vorgarten – eine Windböe in Orkanstärke, und die Stromversorgung für ein ganzes Wohngebiet ist unterbrochen.

Der Weg hinaus aus Charleston, in dessen Metropolregion eigentlich 500.000 Menschen leben, gestaltet sich schwierig. Die Sicherheitskräfte sperren immer mehr Straßen, teils wegen Hochwasser, teils wegen umgestürzter Bäume. Interstate 26, der Highway, der nach Charleston führt, war schon am Mittwoch gesperrt worden. An jeder Ausfahrt waren Polizeiwagen postiert. Keiner sollte mehr in die Stadt gelangen, nur um kurz noch etwas zu erledigen. Wer dennoch nach Charleston fuhr, musste sich auf Schleichwegen bewegen. Diejenigen, die nun raus wollen aus der Stadt, müssen durch ein Labyrinth. Hinter vielen Kurven liegt wieder ein Baum auf der Straße. Noch während das Unwetter anhält, sind Räumungsfahrzeuge unterwegs. Aber auch Streifenpolizisten haben Motorsägen im Kofferraum. Alle fassen mit an.

„Kategorie zwei, was soll’s?“

Als Patrick Boland Anfang der Woche vom Evakuierungsaufruf des Gouverneurs gehört hatte, zuckte er zunächst mit den Schultern. „Kategorie zwei, dachte ich, was soll’s?“ Boland, geboren auf Hawaii, ist durch das Studium nach Charleston gekommen. Der Siebenundvierzigjährige denkt wie viele Bewohner der Küstenstadt in den vergangenen Tagen: „Dies ist nicht mein erstes Rodeo.“ Dass er am Ende doch seine Sachen gepackt und nach Summerville, 20 Meilen ins Landesinnere, gefahren ist, lag vor allem an seiner Frau. Beide sitzen nun in einem Imbiss, Fernanda guckt gebannt auf ihr Mobiltelefon und liest Wetternachrichten. Sie komme aus Brasilien, sagt Patrick, da gebe es keine Hurrikane.