Regierungschef über Dorian : „Die Bahamas sind derzeit im Krieg“

Der zerstörerische Hurrikan „Dorian“ hat die Bahamas fest im Griff: Der Wirbelsturm habe sich direkt nördlich der Insel Grand Bahama festgesetzt, teilte das amerikanische Hurrikanzentrum am Dienstagmorgen mit. Da die Windgeschwindigkeit mit bis zu 195 Stundenkilometern leicht nachließ, stufte die Behörde das Unwetter zwar von der zweithöchsten Hurrikan-Kategorie auf die Stufe 3 herab. Die Experten warnen jedoch, dass „Dorian“ auch in den nächsten Tagen ein mächtiger Hurrikan bleiben werde.

Auf der karibischen Inselgruppe südöstlich der Küste Floridas hat der Wirbelsturm schwere Zerstörungen hinterlassen. Teile Grand Bahamas wurden überschwemmt. Mindestens fünf Menschen starben Behördenangaben zufolge auf den benachbarten Abaco-Inseln. Zudem gebe es rund 21 Verletzte, sagte Regierungschef Hubert Minnis am Montag vor Journalisten in New Providence, die von den Abaco-Inseln in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau geflogen waren. Bei fünf von ihnen sei der Zustand ernst.

Angesichts der katastrophalen Zerstörung zog Regierungschef Hubert Minnis einen dramatischen Vergleich: „Die Bahamas sind derzeit im Krieg, sie werden von Hurrikan „Dorian“ angegriffen“, zitierte die Zeitung „The Nassau Guardian“ Minnis am Montag. Er bezeichnete den Wirbelsturm als „historische Tragödie“ für die zwischen Kuba und Florida gelegene Inselgruppe. Der Inselstaat habe keine Waffe, um sich gegen den Angriff eines solchen Feindes zu verteidigen. Die Einwohner von Grand Bahama sind aufgerufen, weiter Schutz zu suchen.

Auch der Landwirtschaftsminister Michael Pintard ist von dem zerstörerischen Hurrikan betroffen. Auf Twitter veröffentlichte „CNN“ ein Video, das der Politiker den Angaben des Senders zufolge in einem höheren Stockwerk seines stabil gebauten Wohnhauses aufgenommen hat: Obwohl die Fenster laut Pintard sieben Meter über der Erde liegen, schlagen immer wieder Wellen gegen die Scheiben, in den Zimmern steht Wasser. „Das ist meine Situation. Ich habe Nachbarn, die in weitaus größerer Gefahr sind als ich und meine Familie“, sagt Pintard in dem Video.

Eine Hurrikan-Warnung besteht auch für Floridas Ostküste. „Dorian“ sollte sich im Tagesverlauf langsam gen Norden weiterbewegen und dort in der Nacht zum Dienstag und bis Mittwoch der Küste Floridas laut Hurrikanzentrum „gefährlich nahe kommen“. Die amerikanischen Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina ordneten Zwangsevakuierungen küstennaher Gebiete an. Hunderttausende Menschen waren davon von Montagmittag an betroffen.

Hurrikan „Dorian“ an der Ostküste der Vereinigten Staaten