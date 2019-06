Notlandung : Hubschrauber verunglückt auf Dach von Wolkenkratzer in Manhattan

Ein Hubschrauber ist im New Yorker Stadtteil Manhattan am Montag bei einer missglückten Landung auf das Dach eines Hochhauses gestürzt. Dabei kam eine Person ums Leben, wie die New Yorker Feuerwehr mitteilte. Laut dem Nachrichtensender „Fox News“ handelt es sich dabei um den Piloten. Er soll der einzige Insasse gewesen sein.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte, der Hubschrauber habe versucht, auf dem Hochhausdach notzulanden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das jedoch schnell wieder gelöscht werden konnte, wie die New Yorker Polizei auf Twitter mitteilte. Der Feuerwehr zufolge trete derzeit weiter Kraftstoff aus dem Hubschrauber aus.

Zu dem Absturz kam es in der 7th Avenue zwischen der 51igsten und 52igsten Straße in Manhattan in der Nähe des berühmten Times Square. Der Hubschrauber stürzte gegen 14 Uhr Ortszeit in das „Axa Equitable Center“, ein 229 Meter hoher Wolkenkratzer, in dem neben anderen der Versicherer Axa und die französische Bank BNP Paribas Büros haben.

Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

Cuomo wurde bei seinem kurzen Statement auch auf die Anschläge vom 11. September 2001 angesprochen, als Terroristen Flugzeuge unter anderem in das World Trade Center in New York steuerten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um einen ähnlichen, terroristisch motivierten Vorfall handele, sagte der Gouverneur.