Zwei Verletzte : Hubschrauber stürzt vor Küste Floridas ins Meer

Aktualisiert am

Unweit von am Strand liegenden Menschen ist in Florida ein Helikopter ins Meer gestürzt. Die Polizei veröffentlichte ein Video von dem Vorfall.

Offenbar war der Pilot in der Lage, den Hubschrauber noch während des Absturzes weg von den Menschen am Strand zu lenken. Bild: @MiamiBeachPD via REUTERS

Beim Absturz eines Helikopters in den Atlantik vor der Küste Floridas sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei von Miami Beach am Samstag im Onlinedienst Twitter mitteilte, befanden sich drei Menschen an Bord des verunglückten Hubschraubers. „Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht“, schrieb die Polizei. Sie seien „stabil“.

Zu dem Twitter-Beitrag veröffentlichte die Polizei ein Video, auf dem zu sehen war, wie der Helikopter unweit von am Strand liegenden Menschen ins Meer stürzte. Dass der Pilot gut ausgebildet gewesen sei, habe dazu beigetragen, dass nichts Schlimmeres passiert sei, sagte die frühere Generalinspekteurin des US-Verkehrsministeriums, Mary Schiavo, im Sender CNN. Offenbar sei der Pilot in der Lage gewesen, den Hubschrauber noch während des Absturzes weg von den Menschen am Strand zu lenken.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, die Ursache des Absturzes sei noch unklar. Der Vorfall werde untersucht.