Hochwasserkatastrophe : Luisa Neubauer kündigt 40 Streiks von Fridays For Future an

Angesichts der schweren Unwetter im Westen Deutschlands hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Streiks in mehr als 40 Orten angekündigt. „Das Ausmaß der Zerstörung macht sprachlos“, schrieb die Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf Twitter. Die Streiks am Freitag fänden auch in Solidarität mit denen statt, „die so viel verloren haben“.

„Diese Katastrophen müssen politische Konsequenzen haben“, schrieb Neubauer weiter. Als Reaktion auf die schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit inzwischen mehr als hundert Todesopfern hatten auch Politiker mehrerer Parteien verstärkten Klimaschutz gefordert.

Für die angekündigten Streiks erntete die 25-Jährige viel Lob – jedoch nicht ausschließlich: Viele Menschen forderten Neubauer auf, selbst in den Krisengebieten zu helfen. „Ja, ein Streik hilft den Betroffenen unglaublich weiter. Coole Idee“, schrieb ein Nutzer ironisch.

Neubauer hatte angesichts der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands vor allem die Klimaschutzpläne von CDU/CSU scharf kritisiert. Während die Menschen in den Unwetterregionen mit den Klimafolgen zu kämpfen hätten, trete Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) „mit einem Wahlprogramm zur Bundestagswahl an, das die Klimakrise beschleunigen wird“, sagte Neubauer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe).

Neubauer nannte es „phänomenal verlogen“, dass Laschet jetzt „mehr Tempo“ beim Klimaschutz fordere. „Er regiert seit Jahren in NRW und tut mit seiner Politik aktuell alles dafür, dass die globalen Klimaziele verpasst werden“, so ihr Vorwurf. „Wir werden unseren Druck erhöhen, ein ’Weiter-so’ kann es nicht geben“, betonte die Organisatorin von Fridays for Future in Deutschland.