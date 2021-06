Aktualisiert am

Surfside nahe Miami : Hochhaus in Florida teilweise eingestürzt

Ein Foto der örtlichen Polizeibehörde zeigt das teilweise eingestürzte Gebäude. Bild: Twitter / @MiamiDadePD

Großeinsatz in Florida: In der Nacht zu Donnerstag ist ein mehrstöckiges Haus in Surfside teilweise eingestürzt. Angaben zu möglichen Verletzten gibt es zunächst nicht.