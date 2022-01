Hitzewelle und Dürre : Glühende Temperaturen in Südamerika

Vielen Argentiniern bleibt nur noch der Sprung ins Meer, in den Río Paraná oder ein anderes Gewässer, um der Hitze zu entfliehen. Seit Tagen leidet das Land wie auch Uruguay, Paraguay und Südbrasilien unter einer extremen Hitzewelle, welche die Region derzeit zu einem der heißesten Orte der Welt macht. An mehreren argentinischen Messstationen ­wurden in den vergangenen Tagen historische Rekordtemperaturen von bis zu 45 Grad gemessen. Der Nationale Meteorologische Dienst (SMN) hat in einigen Provinzen die höchste Warnstufe für Personen mit Ge­sundheitsrisiken ausgerufen. In der Hauptstadt Buenos Aires stieg das Thermometer am Dienstag auf 41,1 Grad. Seit Mess­beginn im Jahr 1906 wurde erst einmal eine höhere Temperatur registriert. Eine Ab­kühlung wird frühestens am Sonntag er­wartet.

Die hohen Temperaturen haben einen abrupten Anstieg des Energiekonsums verursacht. Das führte in den vergangenen Tagen zu mehreren Störungen und Ausfällen. Am Dienstag waren im Großraum Buenos Aires rund 700.000 Personen ohne Strom – und damit ohne ­Ven­tilatoren und Klimaanlagen. Auch am Mittwoch kam es zu vereinzelten Aus­fällen. Nicht nur die hohe Nachfrage beeinträchtigt die Stromversorgung, ­sondern auch die geringe Produktion. Das vergangene Jahr war eines der ­trockensten der letzten Jahrzehnte. Die Pegel der für die Stromproduktion wichtigen Flüsse haben historische Tief­stände erreicht. Der Río Paraná, Südamerikas zweitgrößter Fluss, ist auf dem tiefsten Stand seit 1945.

Die extreme Hitzewelle ist laut Meteorologen die Folge eines kombinierten Wetterphänomens. Heiße Luftmassen halten sich zwischen Argentinien und Brasilien. Ein Hochdruckgebiet verhindert die Bildung von Nebel und Wolken, was wiederum die Hitzebildung begünstigt. Die bereits herrschende Trockenheit treibt die Spirale von Hitze und Trockenheit noch weiter an. Nicht nur im Süden des Kontinents macht sich die aktuelle Wetterlage negativ bemerkbar. Die ­hei­ßen und trockenen Luftmassen über Ar­gentinien, die zudem sehr statisch sind, verhindern das Vorrücken feuchter Luftmassen aus dem Norden.

Warnung von Meteorologen

Diese „Blockade“ hat sich bereits in den vergangenen Wochen aufgebaut und zu überdurchschnittlich heftigen Niederschlägen und Überschwemmungen in Teilen Brasiliens geführt. Auch in diesen Tagen warnen Meteorologen vor starken Niederschlägen und der Gefahr von Erdrutschen in verschiedenen Landesteilen Brasiliens.

Derweil wächst im Hitzegebiet die Ge­­fahr von Waldbränden. Uruguay wurde in den ersten Tagen des Jahres bereits vom bisher größten Waldbrand in seiner Geschichte heimgesucht. Im Westen des Landes fielen 37.000 Hektar Waldfläche den Flammen zum Opfer. Auch in Ar­gentinien kam es in den vergangenen Monaten zu einigen Bränden. Die Dürre und die Hitzewelle haben die Regierung nun dazu veranlasst, im gesamten Territorium für einen Zeitraum von einem Jahr den Feuer-Notstand auszurufen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um bestmöglich auf weitere Brände ­vorbereitet zu sein, neue Ausbrüche zu verhindern und zerstörte Flächen wiederherzustellen.

Große Sorgen machen sich die be­troffenen Länder auch um die Land­wirtschaft. Die Region hat aufgrund der Dürre im vergangenen Jahr bereits er­hebliche Ernteausfälle erlitten. Die ex­treme Hitzewelle könnte die Situation weiter verschärfen. In Argentinien blieben die Niederschläge 2021 deutlich unter dem Mittel. Die Dürre trifft vor allem die Sojakammer des Landes. Auch der Export ist maßgeblich beeinträchtigt. Der tiefe Pegel des Río Paraná er­schwert die Ausfuhr von argentinischem Soja und anderer Produkte vom Binnenhafen in Rosario aus, in dem etwa 80 Prozent der Agrarexporte des Landes ver­laden werden.