Folgen der Hitze in den Bergen : „Es drohen Erdrutsche und Lawinen“

Die Eisschmelze in den Alpen nähert sich einem Rekordniveau. Dadurch nehmen die Naturgefahren in den Bergen zu. Auch die Wasserknappheit macht den Almbauern zu schaffen.

Die Gletscher in den Alpen schrumpfen schon seit vielen Jahren. Doch in diesem Jahr ist es besonders schlimm. Die ­Hitzewelle setzt den Eiszungen in den ­Bergen tüchtig zu. Nach Einschätzung von Glaziologen könnte bis zum Herbst so viel Eis geschmolzen sein wie noch nie in einem einzigen Jahr.

Ende Juli meldete das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie einen Temperaturrekord in normalerweise eisigen Höhen: Mittels Wetterballons ermittelte das Amt, dass die Nullgradgrenze erst auf 5184 Metern über dem Meer erreicht wurde. Der bisherige Rekord war am 20. Juli 1995 auf 5117 Höhenmetern gemessen worden. In den Jahren dazwischen lag der Gefrierpunkt stets unterhalb von 5000 Metern.