Waldbrände in Spanien : „Entweder geschieht ein Wunder, oder der Nationalpark droht zu verschwinden“

Im Westen Spaniens hat ein Waldbrand den Nationalpark von Monfragüe erreicht und gefährdet das einmalige Schutzgebiet. In den großen Korkeichwäldern nisten seltene Greifvögel, neben Kaiseradlern auch eine große Kolonie von Mönchsgeiern auf einem Felsen über dem Tajo-Fluss.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Nach Angaben der „Freunde des Nationalparks von Monfragüe“ wurden erste Nester Opfer der Flammen, die auch den berühmten Felsen erreichen könnten, sollten die Rettungskräfte ihren Einsatz nicht verstärken.

„Der Nationalpark droht ganz zu verschwinden“

Bisher bekämpften in der Gegend nur drei Hubschrauber das Feuer. „Entweder geschieht ein Wunder, oder der Nationalpark droht ganz zu verschwinden“, zitierte die Zeitung „El Mundo“ am Freitag den Vorsitzenden des Freundeskreises, Francisco Castañares. Wegen der großen Hitze und möglicher Trockengewitter be­fürchtet die Regionalregierung der Extremadura eine „ungünstige Entwicklung“.

In der Region, die bis an die portugiesische Grenze reicht, haben mehrere große Feuer schon rund 6000 Hektar zerstört. In ganz Spanien gilt mit wenigen Ausnahmen die höchste Alarmstufe wegen der Brandgefahr. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet werden die extremen Temperaturen, die seit dem vergangenen Wochenende in vielen Teilen des Landes gemessen wurden, zum Wochenbeginn etwas abklingen. Das muss aber noch nicht das Ende der Hitzewelle bedeuten, die sogar noch bis zum nächsten Wochenende andauern könnte. In den Provinzen von Badajoz und Ourense wurden am Freitag bis zu 44 Grad erwartet. Im Madrider Retiro-Park war es mit 40,7 Grad der heißeste Juli-Tag seit dem Beginn der Aufzeichnungen.

Im benachbarten Portugal regis­trierte die Wetterstation in Pinhão am Donnerstag 47 Grad und damit die höchste Temperatur im Juli. In diesem Jahr, vor allem in der vergangenen Woche, sind nach Angaben des Senders RTP schon mehr als 30.000 Hektar Vegetation verbrannt.

Mehr zum Thema 1/

Das sei mehr als die gesamte Fläche, die im vergangenen Jahr zu Schaden kam. Nach Informationen des Zivilschutzes waren am Freitag etwa ein Dutzend größere Brände aktiv. Die schlimmsten bekämpften gut tausend Einsatzkräfte in Pombal in der Landesmitte sowie in Baião und in Ponte da Barca im Norden.