Mehr als 30 Affen gestorben : Himmelslaternen verursachten Feuer in Krefelder Zoo

Ein Feuer zerstört in der Silvesternacht das Affenhaus im Krefelder Zoo, für einen Großteil der Tiere kommt jede Hilfe zu spät. Die Tragödie wurde nach ersten Erkenntnissen durch eine verbotene Himmelslaterne verursacht.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Silvesternacht Bild: dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hat eine Himmelslaterne das Feuer im Krefelder Zoo verursacht, bei dem das Affenhaus vollständig abgebrannt ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere solcher Laternen im Krefelder Stadtgebiet gestartet wurden. In den Trümmern seien die Überreste von drei Zylindern gefunden worden. Zwar liefen die Ermittlungen noch, sagte Polizeisprecher Gerd Hoppmann in einer Pressekonferenz. Ein Sachverständiger sei derzeit am Brandort, es liefen detaillierte Untersuchungen. Es erscheine jedoch „sehr naheliegend, dass diese Fackeln ursächlich sind“.

Nur zwei Schimpansen konnten mit leichten Verletzungen gerettet werden, wie der Zoodirektor mitteilte. Mehr als 30 Orang-Utans und Schimpansen starben jedoch in den Flammen. Zunächst war der Zoo davon ausgegangen, dass kein Tier überlebt hatte. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden“, schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebookseite. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont, wie der Zoo mitteilte. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Anwohner hätten das Feuer gesehen und etwa 40 Minuten nach Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. „Beim Eintreffen stand das Affenhaus bereits in Vollbrand.“

Die Ermittler riefen sowohl Zeugen als auch die Starter der Laterne auf, sich bei der Polizei zu melden. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung. Himmelslaternen sind in allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern verboten, da sie aus leicht entflammbarem Material bestehen und daher bereits beim Start ungewollt in Flammen aufgehen können. Stürzt die Laterne brennend ab, können Gebäude oder Wälder in Brand geraten.

Der Zoo schrieb weiter von einer „unfassbaren Tragödie“. Der Park bleibe daher am Mittwoch geschlossen. Man habe bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten. „Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen.“

Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen.

Der Deutsche Tierschutzbund hat nach dem Unglück die negativen Folgen von Silvesterfeuerwerk für Tiere kritisiert und Sicherheitszonen gefordert. „Wir sind geschockt (...) Sollten wirklich Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben, wäre dies ein schrecklicher Beleg dafür, welche dramatischen Folgen unkontrollierte Böllerei haben kann.“ An Orten, an denen viele Tiere lebten, wie Zoos, Tierheime und landwirtschaftliche Betriebe, sollten private Silvesterfeuerwerke untersagt werden, sagte James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund.