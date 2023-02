Die Waldbrände in Zentral- und Südchile wüten weiter. Rauchwolken ziehen bis in die mehr als 500 Kilometer entfernte Hauptstadt Santiago. Der Schaden für Tiere und Pflanzen ist immens.

Seit über einer Woche toben in Chile die heftigsten Waldbrände in der Geschichte des Landes, die bereits mindestens 24 Todesopfer und über tausend Verletzte gefordert haben. Hunderte Häuser wurden zerstört, Tausende Familien mussten ihre Häuser verlassen. Betroffen sind vor allem die Regionen Ñuble, Maule, Biobío und Araucanía in Zentral- und Südchile, wo in den vergangenen Tagen fast 300.000 Hektar Wald in Flammen aufgegangen sind, mehr als durchschnittlich landesweit pro Jahr.

Die Luftqualität in den betroffenen Gebieten hat sich durch den Rauch der Brände erheblich verschlechtert, warnte das Gesundheitsministerium. Die Brände sind so gewaltig, dass die Rauchwolken am Dienstag bis in die mehr als 500 Kilometer entfernte Hauptstadt Santiago zogen, die in dichten Smog gehüllt war.

Weiterhin ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil. Experten befürchten, dass sich die Brände in den kommenden Tagen weiter ausbreiten könnten. Grund dafür sind die hohen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Der stellvertretende Innenminister Manuel Monsalve sprach von einer „sehr komplexen“ Situation und sagte, dass alle Teams alarmiert seien, um mögliche neue Brände zu bekämpfen.

Teilweise gelten Ausgangssperren

Die chilenische Regierung hat in drei Regionen die höchste Alarmbereitschaft ausgerufen und teilweise Ausgangssperren verhängt, um die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern. Mehr als 5000 Feuerwehrleute kämpfen derzeit gegen etwa 300 Brände an. Sie werden unterdessen von Spezialeinheiten aus dem Ausland unterstützt. Dutzende Flugzeuge stehen im Einsatz, darunter auch ein Tankflugzeug des Typs DC-10 aus den Vereinigten Staaten, das 36.000 Liter Wasser fasst. Bisher wurden 17 Personen wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung festgenommen, einige von ihnen wegen Aktivitäten wie Schweißen oder Verbrennen von Materialien im Freien.

Der Schaden für die Tier- und Pflanzenwelt der Region ist immens. Das betroffene Gebiet ist der Lebensraum einiger besonderer Tierarten wie des Monito del Monte, eines kleinen nachtaktiven Beuteltiers, sowie des Pudus, des kleinsten Hirschs der Welt.

Auch der wirtschaftliche Schaden durch die Brände ist erheblich, insbesondere bei den Holz- und Zelluloseproduzenten der Region. Am Dienstag meldete beispielsweise das große Zellulose- und Papierunternehmen CMPC, dass über 10.000 Hektar seiner Forste zerstört worden seien und es den Betrieb von mehreren Verarbeitungsanlagen einstellen musste. Das Forstunternehmen Arauco meldete 40.000 Hektar zerstörte Forstfläche. Etliche andere Forstunternehmen in der Region sind ebenfalls betroffen. Auch andere Sektoren, zum Beispiel die Fruchtproduzenten, befürchten erhebliche Ausfälle.