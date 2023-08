Mit jedem Tag steigt die Zahl der Toten, die nach den verheerenden Bränden in Lahaina in der vergangenen Woche geborgen werden. Am Samstag meldeten die Behörden der hawaiianischen Stadt erst 89, wenig später dann 93 Opfer. Gouverneur Josh Green sagte auf einer Pressekonferenz, es werde noch schlimmer kommen. Schon jetzt ist es der tödlichste Waldbrand in der jüngeren Geschichte Amerikas. Seit dem Wochenende werden Leichenspürhunde in den zu Tausenden niedergebrannten Häuser eingesetzt. Man könne sich das Ausmaß des Unglücks kaum vorstellen, sagte Green. Die Bewohner der Stadt seien fassungslos.

Mitten in der akuten Krisenbewältigung mehrt sich jedoch auch die Kritik an den Behörden: Wurden die Bewohner Lahainas unzureichend gewarnt? Der Inselstaat Hawaii hat nach eigener Aussage das größte Alarmsystem der Welt im Freien: rund 400 Sirenen, die bei Naturkatastrophen ertönen sollen. Allein auf Maui sollen es nach Medienberichten etwa 80 sein – sie blieben am Dienstag jedoch still.

Viele Einwohner berichten, sie seien nicht gewarnt worden

Die Behörde für Notfallmanagement HIEMA gab an, es seien Warnungen per Mobiltelefon, Radio und Fernsehen verbreitet worden. Viele Einwohner Lahainas berichten jedoch davon, sie seien überhaupt nicht benachrichtigt worden. Gouverneur Green konnte in einem Interview am Wochenende keine Erklärung dafür geben, warum das Alarmsystem nicht in Gang gesetzt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte nun an, die „maßgebliche Entscheidungsfindung“ im Zusammenhang mit den Bränden zu überprüfen. Man wolle die Entscheidungen „verstehen, die vor und während der Waldbrände getroffen wurden“.

Bislang ist nicht klar, was die Brände verursachte. Einige Fachleute äußerten die Vermutung, umgestürzte Strommasten könnten zu dem Feuer geführt haben, das Hurrikan-Winde schließlich mit bis zu 120 Kilometern in der Stunde durch Lahaina trieben. Der Chef der Feuerwehr von Maui nahm die Behörden am Samstag in Schutz. Laut Brad Ventura breitete sich das Feuer so schnell vom Unterholz auf die umliegenden Häuser aus, dass es unmöglich gewesen sei, es überhaupt an die Behörde für Notfallmanagement zu melden. Gouverneur Green wies außerdem darauf hin, die Feuerwehr sei schon dabei gewesen, zwei, drei größere Feuer in der Region zu bekämpfen, als sich die Brände rasend schnell in der Stadt an der Nordwestküste Hawaiis ausbreiteten.

Laut dem Pacific Disaster Center und der Notfallbehörde ist durch den Brand gewaltiger Schaden entstanden: Am Samstag hieß es, es seien mehr als 2200 Gebäude beschädigt worden und mehr als 4500 Menschen ohne ein Zuhause. Der Wiederaufbau soll demnach rund 5,5 Milliarden Dollar kosten. Gouverneur Green zeigte sich am Samstag entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung: Man finde Metalle auf „unvorstellbare Weise verdreht“, häufig seien Strukturen gar nicht mehr erkennbar.

Biden hat Katastrophenhilfe zugesagt

Präsident Joe Biden hatte sofort Katastrophenhilfe des Bundes zugesagt, viele Anwohner Mauis klagen jedoch über mangelnde Unterstützung. So haben sich im Westen der Insel Freiwillige zusammengeschlossen und helfen, wo immer es nötig ist: Sie verteilen Lebensmittel, füllen an den Tankstellen Benzin ab, bringen Menschen zu Notunterkünften, die nach wie vor in Parks Zuflucht gesucht haben. Auch die Orte in der Nähe von Lahaina hatten zunächst keinen Strom und häufig keinen Handyempfang, das Wasser in der Region ist nicht trinkbar, einige Straßen noch nicht begehbar. Gouverneur Green kündigte am Samstag an, es würden rund 500 Zimmer für Familien bereitgestellt; in den kommenden Tagen werde man sich um dauerhafte Lösungen kümmern.

Als kleines Zeichen der Hoffnung gilt den Hawaiianern, dass der berühmte Banyanbaum in Lahaina das Feuer überlebt zu haben scheint. Er gilt als Wahrzeichen der Stadt, seine Äste spannen sich über Hunderte Quadratmeter. Gouverneur Green veröffentlichte am Sonntagmorgen ein Video vor dem schwarz angesengten Baum: Zwar gehe es derzeit vor allem um die verlorenen Menschenleben, aber der Baum sei über sechs Generationen hinweg ein Wahrzeichen der Insel gewesen. Wenn er wieder grün werde, sei das ein Symbol „für Hoffnung und Erholung in Maui“.