Havarierter Frachter : Das gerettete Paradies

Mauritius hat damit begonnen, Teile des vor der Küste havarierten Frachters Wakashio zu versenken. Das Schiff sei von zwei Schleppern 15 Kilometer weit auf das offene Meer gezogen und mit Meerwasser gefüllt worden, damit es dort mehr als 3100 Meter tief auf den Grund sinken könne, erklärte der Schifffahrtsdirektor von Mauritius, Alain Donat. Ein anderer Teil des Schiffes scheint noch im Korallenriff verkeilt zu sein.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



In Haft befinden sich mittlerweile Sunil Kumar Nandeshwar, der indische Kapitän des am 25.Juli auf Grund gelaufenen Frachters, und sein aus Sri Lanka stammender Nautischer Offizier. Ihr nächster Gerichtstermin steht am 25. August an. In unmittelbarer Nähe der Küste hatten sie die rund 300 Meter lange Wakashio, ein Schiff der japanischen Reederei Nagashiki Shipping Company, an einem Korallenriff auf Grund gesetzt. Eine Woche lang strömten insgesamt mehr als 1000 Tonnen Schweröl aus einem Tank aus. Vor einigen Tagen zerbrach das Schiff in zwei Teile. In der Inselhauptstadt Port Louis stellt sich nun die Frage, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Die Wakashio war von Asien nach Brasilien unterwegs gewesen. Der Weg an Mauritius vorbei und später um das Kap der Guten Hoffnung ist eine vielbefahrene Seestraße, die etwa China und Japan mit Amerika und Westafrika verbindet. Allein innerhalb der 24 Stunden, in denen die Wakashio havarierte, durchfuhren rund 800 Schiffe die Passage. Sunil Dowarkasing, ein Umweltberater der Regierung und ehemaliger Parlamentarier, fordert seit langem, mit einer Sicherheitszone große Schiffe zu zwingen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

„Die Route, auf der die Wakashio unterwegs war, ist nicht besonders anspruchsvoll“, sagt Carlo van Bernem. Eine Havarie in dieser Region stelle eine absolute Ausnahme dar, erklärt der Meeresforscher, der lange Zeit für das Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht Ölunfälle untersucht hat, gegenüber der F.A.Z. Insgesamt sei in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der schweren Ölunfälle auf dem Meer stark gesunken, „weil die Gesetze immer weiter verschärft und immer größere Sicherheitszonen eingerichtet wurden“. Noch in den siebziger Jahren strömten Jahr für Jahr rund 78.800 Tonnen Öl in die Meere, in den vergangenen zehn Jahren sank die Menge auf weniger als ein Zehntel davon.

Kommt es heute zu größeren Unglücken, ist nach van Bernems Recherchen nicht selten Alkohol im Spiel. So war es etwa 1989 vor Alaska, als der trunkene Kapitän der Exxon Valdez das Kommando an seinen unerfahrenen Dritten Offizier übergab und dieser den riesigen Öltanker auf Grund setzte. „Damals vergifteten rund 40.000 Tonnen Rohöl die Natur“, sagt van Bernem. Teilweise seien die Folgen immer noch sichtbar, hätten sich Fischbestände noch immer nicht erholt. Allerdings werde das Öl im Nordmeer wegen der niedrigen Wassertemperatur auch viel langsamer von Bakterien abgebaut als im warmen Indischen Ozean vor Mauritius.

Als die Wakashio schon mehr als zwei Wochen lang vor der Küste feststeckte, hatte die dortige Regierung den Umweltnotstand ausgerufen. Der Regierungsberater Ken Arian sprach vom „schlimmsten ökologischen Desaster, das Mauritius je gesehen hat“. Ein größeres Unglück konnte offenbar aber gerade noch verhindert werden. Kurz bevor der Frachter in zwei Teile zerbrach, konnten rund 3000 Tonnen Öl, die sich noch in den Tanks befunden hatten, mit Hilfe von Hubschraubern abtransportiert werden. Zuvor hatte der hohe Seegang sämtliche Versuche vereitelt, das Schiff wieder flottzubekommen. Tausende von Freiwilligen waren an die Küste geströmt, um zu helfen. Sie bauten aus menschlichen Haaren, Zuckerrohrstroh und Plastikflaschen schwimmende Barrieren, um den Ölteppich abzufangen.

Besondere Sorge bereiten den Behörden aber immer noch das Naturreservat Île aux Aigrettes, das seltene Tiere wie Aldabra-Riesenschildkröten und Telfair-Skinke beherbergt, und der bei Touristen beliebte Blue Bay Marine Park. Beide Gebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts. Betroffen sind auch Korallenriffs, Lagunen und Mangrovenlandschaften.

„Am Riff, wo der Frachter auf Grund gelaufen ist, kann das Öl wegen der starken Brandung und des relativ hohen Sauerstoffgehalts im Wasser wahrscheinlich vergleichsweise schnell abgebaut werden“, sagt der Forscher van Bernem. „In den Mangroven allerdings kann es sich noch jahrzehntelang halten.“ Grundsätzlich gelte eine Menge von bis zu 20.000 Tonnen Öl als bekämpfbar, allerdings komme es stark auf die Zusammensetzung des Öls an. Greenpeace indes verurteilte das Versenken des Schiffs im offenen Meer. Dadurch werde die Artenvielfalt gefährdet und der Ozean mit großen Mengen an Schwermetallgiften verseucht.