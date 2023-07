Aktualisiert am

Schwerer Unfall überschattet Autoshow in Hannover

Zwei Schwerverletzte : Schwerer Unfall überschattet Autoshow in Hannover

In Hannover am Schützenplatz hat es einen Unfall mit fünf Verletzten gegeben. Das bestätigte die Polizei Hannover der F.A.Z. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Nach Polizeiangaben soll der Fahrer eines Tuning-Autos in eine Menschenmenge gefahren sein. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug als Folge eines technischen Defekts, sagte die Polizei der F.A.Z. Der Unfallverursacher sei bekannt und gebe aktuell Auskunft über den Unfallhergang. Das Fahrzeug, ein dunkelgrüner Ford Mustang, sei sichergestellt worden und eine Spurenuntersuchung eingeleitet, um den Unfallhergang nachzuvollziehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall nicht mutwillig herbeigeführt wurde.

Zu der Schwere der Verletzung machten Polizei und Feuerwehr unterschiedliche Angaben. Die Polizei ging zuerst von zwei Schwerverletzten aus, später präzisierten die Beamten ihre Angaben. Demnach wurden insgesamt vier Menschen schwer und eine Person lebensgefährlich verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.

Der Pressesprecher der Feuerwehr in Hannover, Rainer Kunze, sagte vor Ort nach der Untersuchung eines leitenden Notarztes: Es würden vier Menschen als mittelschwer verletzt und eine Person als schwer verletzt eingestuft. Bei allen Verletzten soll es sich um Besucher der Autoshow handeln.

Die sogenannte Street Mag Show Hannover auf dem Schützenplatz gilt nach eigenen Angaben als die größte Autoshow für amerikanische Autos und Harleys in Deutschland. Das Treffen von Oldtimer-Fans findet an diesem Samstag und Sonntag statt.

Mehr zum Thema 1/

Dort können Autos aus der gesamten US-amerikanischen Fahrzeuggeschichte der 1930er bis 1980 betrachtet werden – darunter legendäre Cadillacs, Chevrolets und Fords. Auf dem Fest gibt es auch Beschleunigungsrennen großmotorisierter Dragster, die speziell für solche Rennen gebaut sind.

Zum genauen Unfallhergang war zunächst wenig bekannt. Der Feuerwehrsprecher sagte, bei dem Unfallort handele es sich um eine „Vorführfläche“, bei der sich ein „Showcar“ in Bewegung gesetzt habe – „offensichtlich nicht so, wie geplant“, sagte Kunze. Dann sei das Auto in die Menschengruppe gefahren.

Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schrieb auf Twitter von einem „größeren Polizeieinsatz“. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Löschzug, mehreren Notärzten und fünf Rettungswagen an.