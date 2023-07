Im dritten Jahr in Folge wüten in Algerien schwere Waldbrände – und abermals sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. In den sozialen Medien wächst die Wut auf die Regierung: Sie habe sich nicht ausreichend vorbereitet.

In Algerien wächst die Wut auf die Regierung. Denn die verheerenden Waldbrände mit mehr als 30 Toten sind ein Déjà-vu. Aus den verheerenden Feuern in den beiden Sommern scheinen die Behörden wenig gelernt zu haben. Zu Wochenbeginn wüteten knapp hundert Feuer in mehr als 15 Präfekturen, besonders in Bouira, Jijel und Béjaïa.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Schwerpunkt sind wieder die Waldgebiete im Norden und Osten des Landes, wo sich auch die Kabylei befindet. Diese Region war schon 2021 und 2022 von schweren Bränden betroffen gewesen. Im August 2022 waren dabei in der Provinz El Tarf 37 Menschen ums Leben gekommen. Der Sommer davor war der verlustreichste seit Jahrzehnten: Fast hundert Menschen fielen den Bränden in der Kabylei zum Opfer, laut inoffiziellen Zahlen könnten es aber doppelt so viele gewesen sein.

Zu Wochenbeginn wurden fast hundert Feuer gezählt, inzwischen sollen es laut Presseberichten nur noch rund ein Dutzend sein. 8000 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Unter den bisher gezählten insgesamt 34 Toten sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums zehn Soldaten, die zur Unterstützung der Feuerwehr ins Katastrophengebiet geschickt worden waren. Mehr als 80 Personen wurden verletzt, mehr als 2500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. „Wo ist der Staat, um uns zu helfen?“, fragten verzweifelte Anwohner in den Medien, die apokalyptische Bilder von Feuerwalzen zeigten.

Der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar

Die große Hitze hatte die Vegetation ausgetrocknet, starke Winde fachten die Flammen an. Auch im Norden Afrikas macht sich der Klimawandel mit großer Dürre und Hitzewellen mit Rekordtemperaturen immer stärker bemerkbar. In den sozialen Netzwerken – dem einzigen Freiraum, der in Algerien noch geblieben ist, um die Regierung zu kritisieren – wurde bemängelt, dass sich die Behörden trotz der großen Trockenheit nicht ausreichend vorbereitet hätten und es an der Prävention gemangelt habe. Dafür habe offenbar auch der politische Wille gefehlt sowie ausreichend Personal und Material.

Vor allem die Anschaffung von Löschflugzeugen habe zu spät und zu langsam begonnen. Im April ordnete Präsident Abdelmajid Tebboune den Kauf von sechs Spezialflugzeugen an. Nur eines wurde aber bisher angeschafft. Zur Überbrückung wurde sechs weitere Maschinen in Südamerika gemietet. Erschwerend kam offenbar hinzu, dass in Russland bestellte Flugzeuge wegen des Ukrainekriegs nicht geliefert wurden.

Ein Sprecher des Katastrophenschutzes äußerte den Verdacht, dass Brandstiftung die Ursache gewesen sein könnte. Die Temperaturen erreichten diese Woche bis zu 49 Grad Celsius, mehrere Menschen erlitten einen Hitzschlag. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein, der Präsident reiste in die Krisenregion.

Stromversorgung in Tunesien unterbrochen

Auch jenseits der algerischen Grenze in Tunesien, wo die Temperaturen ebenfalls auf fast 50 Grad stiegen, brachen Feuer aus. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In der vergangenen Woche wurde zeitweise der Grenzübergang geschlossen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von schweren Schäden in der Nähe der Stadt Nefza, die westlich von Tunis liegt.

Mehr zum Thema 1/

In Tunesien wurde die Stromversorgung zum Teil unterbrochen, weil zu viele Klimaanlagen auf einmal in Betrieb waren. Menschen in schliefen an den Stränden, weil es in ihren Häusern zu heiß war. Der Rekordsommer verschärft im Norden Afrikas die Wasserknappheit. Zunächst hatte es so ausgesehen, als könnten die späten Regenfälle im Juni das Schlimmste verhindern. Doch die verbleibenden Vorräte reichen gerade einmal für die Bevölkerung, nicht aber für die Landwirtschaft.