Ein Fußabdruck im Schlamm, mitten im kolumbianischen Dschungel macht Hoffnung. Ist es der Abdruck von Lesly? Die Suchtrupps, die seit nun einem Monat auf der Suche nach dem 13 Jahre alten Mädchen und dessen jüngeren Geschwistern im Alter von ein, vier und neun Jahren sind, halten es für möglich. Die Größe des entdeckten Abdrucks könnte vom ältesten der vier Kinder stammen, sagen sie. In den vergangenen Tagen und Wochen waren sie im Wald bereits auf andere Spuren gestoßen: zwei Windeln, eine Babyflasche, eine Handyhülle, eine kleine Schere, geöffnete Lebensmittelverpackungen, verzehrte Früchte und sogar ein aus Stöcken und Blättern gebauter Unterschlupf.

Seit einem Flugzeugabsturz Anfang Mai werden die vier Geschwister vermisst. Sie waren zusammen mit ihrer Mutter und einem indigenen Führer sowie dem Piloten mit einer Cessna 206 im Departement Caquetá im Süden Kolumbiens unterwegs. Sie wollten offenbar ihren Vater besuchen, der seinen Heimatort nach ständigen Drohungen durch eine Guerillagruppe verlassen hatte. Beim Absturz kamen alle drei Erwachsenen ums Leben. Ihre Leichen wurden an der Absturzstelle geborgen. Von den Kindern fehlte aber zunächst jede Spur. Seither läuft die Suche, an der sich rund 300 Einsatzkräfte der Armee sowie Suchtrupps der indigenen Gemeinden der Region beteiligen. Auch Satellitenbilder, Hubschrauber und Spürhunde werden bei der „Operation Hoffnung“ eingesetzt. Die Suche werde nicht eingestellt, teilte die Armee auf Twitter mit, man hoffe weiter, die Kinder zu finden.

13-Jährige kennt sich gut aus und weiß, welche Pflanzen essbar sind

Die Region, in der nach den Kindern gesucht wird, ist höchst unwegsam. Der Wald ist so dicht, dass die Sicht auf wenige Meter beschränkt ist. Hinzu kommen die heftigen Regenfälle in dieser Jahreszeit. Video der Armee zeigen durchnässte Suchtrupps, die sich durch den dichten Wald kämpfen. Hoffnung auf ein Überleben der Kinder gibt auch die Tatsache, dass sie selbst aus einer indigenen Gemeinschaft stammen und den Wald kennen. Besonders die 13 Jahre alte Lesly soll sich laut ihrer Großmutter gut auskennen und wissen, welche Früchte und Pflanzen essbar sind. Um den Kindern die Angst zu nehmen, spielen die Suchtrupps eine Nachricht der Großmutter in ihrer indigenen Sprache ab.

An der Suche beteiligt sich auch der Vater der vier Kinder. Es gehe ihm nicht gut, sagte Manuel Ranoque in einem Fernsehinterview, doch er werde von der Hoffnung getragen, wieder bei seinen Kindern sein zu können, seiner Familie. Das ganze Land hofft mit. Längst ist die Suche zum nationalen Ereignis geworden. Die Medien berichten unaufhörlich. Zwischenzeitlich gab es gar Berichte über die angebliche Rettung der vier Kinder, die selbst von Präsident Gustavo Petro in den digitalen Netzwerken verbreitet wurde, sich jedoch später als falsch herausstellte. An ein Scheitern der „Operation Hoffnung“ ist nicht zu denken. Das weiß auch der Einsatzleiter der Suchaktion, General Pedro Sánchez: „Wir müssen sie finden“, sagte er vor einigen Tagen mit gebrochener Stimme in einem Fernsehinterview.