Großeinsatz in Berlin : 18 Wohnhäuser nach Wassereinbruch in Baugrube geräumt

Bei eisigen Temperaturen wurden in der Nacht zum Montag 300 Wohnungen in Berlin geräumt. Der Grund: Eine Baugrube neben einem Wohnhaus war mit Wasser vollgelaufen – es bestand Einsturzgefahr.

In Berlin-Köpenick haben am Abend Bewohner von 18 Häusern ihre Wohnungen verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. Bild: dpa

Nach einem Wassereinbruch in eine Baugrube haben die Bewohner von 18 Häusern in Berlin in der Nacht zum Montag bei eisigen Temperaturen ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, waren insgesamt etwa 300 Wohnungen betroffen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Polizei und Katastrophenschutz waren im Einsatz. Die Betroffenen sind bei Freunden, Bekannten und in zwei Hotels untergekommen. Über eine Rückkehr könne noch nichts gesagt werden, teilte eine Sprecherin des Bezirksamtes Treptow-Köpenick am Montag mit.

Unmittelbar war den Angaben zufolge nur das direkt neben der Baugrube stehende Wohnhaus im Stadtteil Köpenick betroffen. Nach THW-Angaben bestand Einsturzgefahr. Die anderen 17 Häuser wurden laut Polizei auf Anweisung eines Statikers evakuiert, weil ein Bruch von Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen befürchtet wurde.

Im Einsatz waren unter anderem rund 70 Polizisten und mehr als 20 THW-Helfer, die das einsturzgefährdete Haus abstützten. Eine Sanitäts- und Versorgungseinheit des Arbeiter-Samariter-Bunds half. Nach Angaben der Hilfsorganisation brachte sie wegen der Corona-Pandemie unter anderem auch 500 FFP2-Masken an den Einsatzort und nahm Corona-Schnelltests an Betroffenen vor.