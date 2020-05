San Francisco : Großbrand bedroht Wahrzeichen Fishermans Wharf

Aktualisiert am

In San Francisco war am Morgen ein Feuer auf Pier 45 ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das bei Touristen beliebte Gebiet zu sichern.

Ein Großbrand im Hafengebiet von San Francisco hat das beliebte Touristenziel Fishermans Wharf zeitweise bedroht. Der Brand brach in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr auf Pier 45 aus, wo sich eine Fischverarbeitungsfabrik und Lagerhallen befinden.

Etwa 150 Feuerwehrleute mit 50 Fahrzeugen seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, berichtet die Zeitung San Francisco Chronicle. Zahlreiche Touristenattraktionen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Brandherds, unter anderem ein Liberty-Frachter aus dem Zweiten Weltkrieg, die SS Jeremiah O’Brien. Es ist eines von ganz wenigen verbliebenen Schiffen, die am D-Day an der Operation Overlord teilgenommen hatten.

Es gelang den Einsatzkräften, das Feuer auf das nördliche Ende des Piers zu begrenzen, in sicherer Entfernung des Musée Mécanique und seiner historischen Spielautomaten sowie der zahlreichen Restaurants und Shops in der Touristengegend. Gegen 10 Uhr vormittags hatten die Feuerwehrleute den Großbrand unter Kontrolle gebracht.

Die Brandursache ist offenbar noch unklar.