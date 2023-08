Starker Wind facht das Feuer auf der Kanaren-Insel weiter an. Fachleute fürchten eine großflächige Zerstörung. Auch die ersten Touristen müssen in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehrleute sind am Samstag in La Orotava im Einsatz. Bild: dpa

Auf den Kanaren kämpfte die Feuerwehr am Wochenende an drei Fronten gegen den Großbrand, der seit Tagen auf der Kanareninsel Teneriffa wütet. Es lägen noch „sehr schwere Stunden vor uns“, sagte der kanarische Regionalpräsident Fernando Clavijo.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Zwar sei der südliche Rand weitgehend stabilisiert. Aber besonders im Norden und Nordosten breite sich das Feuer weiter aus, angefacht von starkem Wind, der Geschwindigkeiten von mehr als 60 Kilometer in der Stunde erreiche und die Löscharbeiten erschwere.

Der schlimmste Brand seit Jahrzehnten verwüstete bereits eine Fläche von 8400 Hektar und betrifft einen Umkreis von 70 Kilometern. Fachleute warnen davor, dass es bis zu 21.000 sein könnten, sollten die bisherigen Maßnahmen nicht greifen. Insgesamt verbrannten in ganz Spanien in diesem Sommer schon knapp 80.000 Hektar, verglichen mit 59.000 in Italien und 53.000 in Griechenland, wie der Sender RTVE berichtete.

Flammen im Teide-Nationalpark

Fast 12.300 Menschen in rund einem Dutzend Ortschaften mussten seit Mittwoch ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen sind auch die ersten ausländischen Urlauber. Die Flammen lodern bis zu 60 Meter hoch und erreichten den Teide-Nationalpark, der seit 2007 zum Unesco-Weltnaturerbe gehört, wo Wissenschaftler bleibende Schäden für Flora und Fauna befürchten. Das Parador-Hotel Cañadas del Teide wurde geräumt.

Die Badeorte an den Küsten, wo sich Tausende Touristen aufhalten, blieben vom Feuer verschont. Am Sonntag waren 23 Löschflugzeuge, eine Sondereinheit der Armee und Rettungskräfte aus ganz Spanien im Einsatz. An diesem Montag will der amtierende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez das Katastrophengebiet besuchen.