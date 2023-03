Aktualisiert am

Zugunglück in Griechenland : Mehr als 30 Tote, Unfallstelle gleicht einem Trümmerfeld

Luftaufnahme vom Unglücksort nahe Larissa Bild: EPA

Bei einem Zugunglück in Mittelgriechenland gab es in der Nacht viele Tote und Verletzte. Rettungsmannschaften versuchen, in zerschellten Waggons Überlebende zu finden. Es gab eine Festnahme.