Glaziologin über Gletscherbruch : „So eine Situation gab es noch nie“

Andrea Fischer arbeitet am Institut für In­terdisziplinäre Gebirgsforschung der Ös­ter­reichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. Bild: Daniel Hinterramskogler

Am Wochenende kamen in den Dolomiten mindestens neun Menschen ums Leben. Im Interview spricht die Glaziologin Andrea Fischer über den Gletscherbruch an der Marmolata und die besonderen Gefahren in diesem Sommer.