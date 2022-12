Gefrierender Regen : Glatteis-Chaos in Deutschland

Vereiste Straßen haben am Montag in vielen Teilen Deutschlands zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen ge­führt. Niederschlag war infolge der kalten Temperaturen am Boden festgefroren. Dabei zog der gefrierende Regen von West nach Ost. Mindestens eine Person kam ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt. Zum Wochenbeginn sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen für Gebiete in allen Bundesländern aus. Wegen des teils bis zu 20 Zentimeter tief gefrorenen Bodens könne die Glatteis-Lage längere Zeit andauern. Auch für Kinder und Jugendliche hatte das Glatteis Folgen: Wegen rutschiger Straßen entfiel ihr Unterricht teilweise, manche Schulen blieben ganz geschlossen. Angesichts der Witterungsbedingungen kam es an den Flughäfen zudem zu Verspätungen bis hin zu gestrichenen Flügen.

In Wiesbaden waren so viele Rettungswagen im Einsatz, dass die Feuerwehr beim Krankentransport unterstützen musste. Wegen der Glätte herrschte in der Stadt der Ausnahmezustand. Im benachbarten Mainz waren die Straßen ebenso vereist. Weit mehr als 120 Unfälle nahm die Polizei auf. Im Westerwald konnten einzelne Pflegedienste ihre Patienten aufgrund der Glätte nicht versorgen.

Infolge des gefrorenen Regens kam es in Rheinland-Pfalz und Hessen zu vielen Verkehrsunfällen. Meist handelte es sich um Blechschäden, die Staus zur Folge hatten. In Dreieich im Kreis Offenbar wurden 16 Menschen, die in einem Bus saßen, der gegen einen Baum prallte, leicht verletzt. In Kassel und Frankfurt fiel der Busverkehr teilweise aus. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund machte keine Angaben zu betroffenen Strecken, praktisch alle seien betroffen. In vielen Schulen fand kein Unterricht statt. Manche Schulen informierten Schüler und Eltern am Morgen, dass die Kinder erst zur dritten Stunde erscheinen mussten.

200 Unfälle und Stürze in Hamburg

Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen war betroffen. Von 1100 Starts und Landungen wurden nach Fraport-Angaben 176 annulliert. Insgesamt konnten weniger Landungen durchgeführt werden. Auch die Enteisung der Flugzeuge führte zu Verspätungen.

Wetterdienst warnt vor Glatteis in weiten Teilen Deutschlands

Auch der Norden Deutschlands war am Montag von Blitzeis und anhaltender Glätte betroffen. In Hamburg habe das Glatteis zu extrem vielen Einsätzen geführt, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Bereits um zehn Uhr morgens gab es demnach am Montag mehr als 200 Straßenunfälle und Stürze. Alle Rettungs­wägen waren im Dauereinsatz. Eine Turnhalle wurde als ärztliche Sichtungsstelle für Notfälle eingerichtet. Die Polizei riet Autofahrern, möglichst langsam zu fahren und wenn möglich ganz zu Hause zu bleiben. Zu Unfällen kam es auch in Schleswig-Holstein; Autos fuhren ineinander oder rutschten in Straßen­gräben. In Mecklenburg-Vorpommern mussten Eltern ihre Kinder wegen der Gefahr von Blitzeis am Montag nicht zur Schule schicken. Das hatte das Bildungsministerium zuvor mitgeteilt. Volljährige Schülerinnen und Schüler durften selbst entscheiden, ob sie zur Schule gehen.

Auch in Nordrhein-Westfalen führten Glatteis und Unwetter in der Nacht zu mehreren Unfällen. In Meinerzhagen (Märkischer Kreis) wurde der Fahrer eines Streuwagens leicht verletzt, als ­dieser umkippte. In Kierspe, ebenfalls im Märkischen Kreis, rutschte ein Autofahrer beim Aussteigen aus, nachdem er mit seinem Wagen gegen eine Mülltonne geprallt war. In Nordrhein-Westfalen entspannte sich die Lage aber schon ab fünf Uhr zum Beispiel im Ruhrgebiet wieder, sodass viele Pendler vom Glatteis nichts mitbekamen. Ausnahmen blieben bis zum Mittag Ostwestfalen mit Bielefeld und höher gelegene Regionen.

Dreimal so viele Notrufe wie üblich in Nürnberg

In Baden-Württemberg verursachte das Glatteis vor allem beim morgendlichen Berufsverkehr Probleme: In Langenenslingen (Landkreis Biberach) starb ein 77 Jahre alter Mann, nachdem er auf einem eisglatten Weg gestürzt war. In den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zol­lernalb nahm die Polizei etwa 140 durch Straßenglätte verursachte Unfälle auf, dabei wurden 16 Menschen verletzt. Auch in den Landkreisen Sigmaringen und Heilbronn kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu mehreren Glatteisunfällen. Die B 27 musste nach einem Lastwagenunfall in der Nähe von Balingen für anderthalb Stunden gesperrt werden, nachdem ein Lastwagenfahrer auf ein Streufahrzeug aufgefahren war.