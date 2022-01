Aktualisiert am

In Ghana

In Ghana :

In Ghana : Dutzende Tote bei Explosion befürchtet

Im Südwesten von Ghana hat sich offenbar ein Unglück mit vielen Toten zugetragen. In der Nähe der Ortschaft Bogoso sollen bei einer Explosion eines Lastwagens mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen sein, berichten lokale Reporter. Genaue Zahlen sind noch nicht bestätigt. Die Polizei wollte sich später dazu äußern.

Nach Angaben mehrerer ghanaischer Medien soll ein Lastwagen bei einem Überholmanöver mit einem Motorrad kollidiert und anschließend umgekippt sein, was zu der Explosion geführt haben soll. Der Lkw hatte Sprengstoff geladen, das für die Arbeiten in einer Mine vorgesehen war. In der Gegend wird vor allem Gold gefördert. Zuvor war die Rede von Ammoniumnitrat gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Videos in sozialen Netzwerken zeigten das Ausmaß. Etwa 500 Häuser sollen betroffen sein, zahlreiche stürzten ein. Auf Fotos brannten Autos. Reporter berichteten, dass noch zahlreiche Anwohner vermisst würden. Verstärkung sei bereits unterwegs, um die Bergung zu unterstützen, teilte der ghanaische Präsident Nana Akufo-Addo auf Twitter mit.