Gewitter in Deutschland : „Da kam in wenigen Stunden eine ganze Monatssumme an Niederschlag runter“

In ganz Deutschland kam es am Mittwoch zu teils starken Gewittern. Einzelne Gewitterzellen hatten sich zusammengeschlossen. In einigen Regionen war die Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz.

In einer überfluteten Unterführung in Frankfurt sind zwei Autos im Wasser liegen geblieben. Bild: Bernd Kammerer

In einigen Regionen hat es am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag so stark geregnet wie sonst im ganzen Monat. Besonders Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet waren stark betroffen. Das zeigten sowohl die Niederschlagszahlen als auch zahlreiche Videos im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter): das Rollfeld am Frankfurter Flughafen stand unter Wasser, Straßen und U-Bahnstationen waren überflutet.

„In der Form ist das wirklich selten“, sagt der Vorhersagemeteorologe des Deutschen Wetterdienstes, Felix Dietzsch. „Es handelte sich um einen großen Komplex, ein mesoskaliges konvektives System, also ein sehr großes Gewittergebiet.“ Bei diesen schlössen sich einzelne isolierte „Gewitterzellen“ zusammen. Dadurch sei zunächst eine größere Fläche betroffen und die Lebensdauer des Komplexes sei deutlich länger als bei einzelnen Gewitterzellen. Das stärkste Gewitter kam aus Frankreich über das Saarland und Rheinland-Pfalz und entlud sich im Großraum Frankfurt und weiteren Teilen des Rhein-Main-Gebiets. Auch andere Teile Deutschland waren betroffen.

In Frankfurt verzeichneten die Wetterstationen einen Niederschlag von mehr als 60 Liter je Quadratmeter. „Ab 40 Litern sprechen wir von unwetterträchtigen Mengen“, so Dietzsch. Im Spessart waren es gar mehr als 80 Liter. Zum Vergleich: Im Mittel der Jahre 1961 bis 1990 regnete es im gesamten August 77,2 Liter je Quadratmeter. „Da kam in wenigen Stunden eine ganze Monatssumme an Niederschlag runter“, sagt Dietzsch. Das seien Mengen, die durch das Abwassersystem nicht aufgenommen werden könnten. Die Folge: überflutete Straßen, Keller und U-Bahnen.

Bei vielen Gewitterkomplexen kämen derartige Wassermengen nur an punktuellen Stellen herunter. „Die Besonderheit bei diesem war, dass der Starkregen über eine so große Fläche verteilt war“, sagt der Meteorologe. „Sonst sind diese Stellen sehr konzentriert, zum Teil nur wenige Straßenzüge. Hier waren die unwetterträchtigen Mengen über weite Teile des Rhein-Main-Gebiets verteilt.“

Doch es regnete nicht nur stark, „auch die Blitzfrequenz war beträchtlich“. Allein in der Stunde von 20.40 Uhr bis 21.40 Uhr registrierten die Meteorologen mehr als 25.000 Blitze über dem Rhein-Main-Gebiet. Im ganzen vergangenen Jahr ­waren es in Hessen nur gut 11.000. „Das Gewitter hat eine enorme Wucht. Das hat ordentlich gefeuert.“

Durch die Blitze und den Starkregen musste auch die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag vermehrt ausrücken. Allein die Frankfurter Feuerwehr verzeichnete 515 Einsätze, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Davon entfielen 17 auf umgestürzte Bäume, 357 auf „Wassereintritte in Gebäude“ sowie weitere 17 auf „Brände kleineren Ausmaßes“ in Elektroanlagen von Privathäusern durch Kurzschlüsse.

Insgesamt bewertet die Frankfurter Feuerwehr das Unwetter als eine „besondere Einsatzlage“, so der Sprecher. Die Hauptphase des Unwetters habe zwischen 21 Uhr und kurz nach Mitternacht gelegen. „Wir hatten in den acht Stunden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag so viele Einsätze wie sonst in mehr als 24 Stunden.“ Dafür hätten sie sogar Kollegen zur Hilfe rufen müssen, die eigentlich keinen Dienst hatten. Bis in die frühen Morgenstunden seien Feuer­wehr­leute im Einsatz gewesen. Dabei wurden sie vom Technischen Hilfswerk und der DLRG unterstützt.

Auch andere Regionen Deutschlands waren betroffen. Im Ruhrgebiet verzeichneten die Stationen in Essen/Ratingen, Castrop-Rauxel und Hamm Wassermengen von mehr als 40 Litern je Quadratmeter. Auch in Nordfranken und dem südlichen Thüringer Wald sei es vereinzelt zu Unwettern gekommen. „Der klare Schwerpunkt war aber das Rhein-Main-Gebiet. Auch wegen der höheren Besiedlungsdichte“. Im Landkreis Aschaffenburg etwa waren die Feuerwehren mit rund 600 Einsatzkräften an mehr als 350 Einsatzstellen unterwegs. Die meisten Einsätze ­habe es in Laufach gegeben, wo Bäche über die Ufer traten und Ortsteile überschwemmt wurden.