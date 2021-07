Karlsbad und Dortmund : Unwetter sorgen für Überflutungen und Blitzeinschläge

In Karlsbad im Kreis Karlsruhe steht das Wasser in einem Stadtteil bis zu 70 Zentimeter hoch. In Dortmund und Umgebung gibt es ebenfalls Überflutungen, Bahnen werden umgeleitet. Das Unwetter zieht nun Richtung Süden.

Nach heftigen Unwettern in Dortmund und Umgebung hatten Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag etliche Einsätze. Im Stadtteil Scharnhorst war der Dachstuhl eines Hauses durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Auf den Straßen und Autobahnen gab es durch Starkregen vielerorts Überflutungen, Keller und Gullys liefen voll.

Auch auf Bahnstrecken kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen, wie die Deutsche Bahn auf Twitter schrieb. Betroffen waren auch die Fernzüge zwischen Münster und Dortmund, die teils umgeleitet werden mussten und dadurch Verspätungen anhäuften. Zwischen Dortmund und Lünen kam es zu Teilausfällen, nachdem ein Blitzeinschlag den Betrieb eines Stellwerks gestört hatte. Störungen erschwerten auch die Fahrten im Bereich Fröndenberg und Wickede. Dort sollte nach Ausfällen Ersatzverkehr eingerichtet werden. Wie der WDR auf Twitter berichtet, hält die Feuerwehr im Kreis Unna die Bürger dazu an, nur noch im äußersten Notfall den Notruf 112 zu wählen. Wegen des Starkregens seien die Feuerwehrleute im Dauereinsatz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Sonntagabend zudem ein schweres Unwetter in Baden-Württemberg. Ein Tief ziehe von Westen nach Osten. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen von 25 Litern, hier und da auch 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel um zwei Zentimeter und Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Das Gewitter ziehe aber relativ schnell durch Baden-Württemberg, deswegen werde es nicht so heftig wie zu Anfang der Woche, als durch die starken Regenfälle Straßen, Keller und ein Impfzentrum in Tübingen unter Wasser standen. Gleichwohl seien auch am Sonntag mit Überflutungen an besonders betroffenen Orten zu rechnen.

In Karlsbad (Kreis Karlsruhe) wurde schon am Sonntagmittag im Ortsteil Langensteinbach die Hauptstraße überschwemmt. Das Wasser stand bis zu 70 Zentimeter hoch, zahlreiche Keller wurden überflutet. Die Feuerwehr sprach von etwa 70 Einsatzstellen im Ort. Auch ein Kindergarten stand bis zum Erdgeschoss unter Wasser.

Gewitter auch in Niedersachsen und Bayern möglich

Auch in Niedersachsen und Bayern warnen die Meteorologen des DWD am Sonntag vor schweren Gewittern. Zunächst dürften in den südlichen und westlichen Landesteilen Niedersachsens dunkle Wolken aufziehen, vereinzelt könnte es Starkregen, Hagel und starke Windböen geben, wie die Meteorologen am Sonntagvormittag für die Region vorhersagten. Später verlagere sich die Gewitteraktivität in Richtung Nordosten.

In Bayern soll es im Westen sowie in Alpennähe häufig gewittern, sporadisch auch im Osten Bayerns. Dabei sind auch im Freistaat Unwetter mit heftigem Starkregen, Böen bis zu 75 Kilometer pro Stunde und zwei Zentimeter große Hagelkörner möglich. Für den Start in die Woche sagen die Meteorologen dann Sonne und Wolken mit nur noch vereinzelten Schauern und Gewittern vorher.