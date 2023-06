In den vergangenen Tagen starrte die Welt gebannt auf den Nordatlantik. Das liegt auch an der überschaubaren Größe dieses Unglücks. Und weil sich in der Erzählung dieser Tragödie einige Kreise schließen.

Als 1986 das Space-Shuttle „Challenger“ 73 Sekunden nach dem Start im Himmel über Florida explodierte und sieben Astronauten umkamen, war Präsident Ronald Reagan aufgerufen, das Geschehen in einer Fernsehansprache für seine Landsleute mit Sinn zu versehen. Nachdem er die Crew – darunter eine High-School-Lehrerin, die Amerikas Schüler für die Raumfahrt begeistern sollte – als „Pioniere“ gefeiert hatte, fuhr er fort: „Und ich möchte auch noch etwas zu den Schulkindern Amerikas sagen, die den Start der Raumfähre live im Fernsehen verfolgt haben. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber manchmal passieren solch schmerzvolle Ereignisse. Sie sind Bestandteil des Prozesses der Erforschung und Entdeckung. Sie sind Bestandteil des Wagnisses, den Gesichtskreis des Menschen zu erweitern.“

Bertram Eisenhauer Verantwortlich für das Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Diese Worte konnten einem in den vergangenen Tagen in den Sinn kommen, während, so schien es, die Welt gebannt auf den Nordatlantik starrte, wo ein Tauchboot von der Größe eines Multivans und mit fünf Menschen an Bord vermisst wurde, das zu den beiden Teilen des 1912 dort havarierten legendären Ozeandampfers „Titanic“ in 3,8 Kilometern Tiefe hinabtauchen sollte.