In den vergangenen Tagen starrte die Welt gebannt auf den Nordatlantik. Das liegt auch an der überschaubaren Größe dieses Unglücks. Und weil sich in der Erzählung dieser Tragödie einige Kreise schließen.

Als 1986 das Space-Shuttle „Challenger“ 73 Sekunden nach dem Start im Himmel über Florida explodierte und sieben Astronauten umkamen, war Präsident Ronald Reagan aufgerufen, das Geschehen in einer Fernsehansprache für seine Landsleute mit Sinn zu versehen. Nachdem er die Crew – darunter eine High-School-Lehrerin, die Amerikas Schüler für die Raumfahrt begeistern sollte – als „Pioniere“ gefeiert hatte, fuhr er fort: „Und ich möchte auch noch etwas zu den Schulkindern Amerikas sagen, die den Start der Raumfähre live im Fernsehen verfolgt haben. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber manchmal passieren solch schmerzvolle Ereignisse. Sie sind Bestandteil des Prozesses der Erforschung und Entdeckung. Sie sind Bestandteil des Wagnisses, den Gesichtskreis des Menschen zu erweitern.“

Diese Worte konnten einem in den vergangenen Tagen in den Sinn kommen, während, so schien es, die Welt gebannt auf den Nordatlantik starrte, wo ein Tauchboot von der Größe eines Multivans und mit fünf Menschen an Bord vermisst wurde, das zu den beiden Teilen des 1912 dort havarierten legendären Ozeandampfers „Titanic“ in 3,8 Kilometern Tiefe hinabtauchen sollte.

Am Sonntag, knapp zwei Stunden nach Beginn der Mission um etwa acht Uhr morgens Ortszeit, war die Verbindung zwischen dem Tauchboot „Titan“ der Firma Ocean Gate, die für Forschung und Touristen Unterwasserexpeditionen auch zum Wrack der „Titanic“ organisiert, und dem Mutterschiff „Polar Prince“ abgerissen. Innerhalb von vier Tagen war die Rettungsaktion auf ein Stück offenes Meer von einer Fläche größer als Mecklenburg-Vorpommern und ein Dutzend mit allerlei Spezialgerät ausgerüstete Schiffe aus vier Ländern – den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich – angewachsen.

Für ein paar Tage wurden Tauchroboter und Atemfrequenzen Smalltalk-Thema

Es war, wie man in solchen Fällen gerne sagt, ein Wettlauf gegen die Zeit; 96 Stunden, so die Schätzung von Experten, blieben den Vermissten, bevor ihr Sauerstoffvorrat verbraucht sein würde – also mut­maßlich bis Donnerstag um die Mit­tags­zeit. Nur Stunden nach dieser un­barm­herzigen Demarkationslinie jedoch teilte die US-Küstenwache mit, man habe knapp 500 Meter vom Bug der „Titanic“ Trümmerteile der „Titan“ gefunden und gehe nun davon aus, das Boot sei implodiert; es gebe keine Überlebenschance für die Vermissten mehr. Der 48 Jahre alte bri­tisch-pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood, 48, und sein Sohn Suleman, 19, der Unternehmer Hamish Harding, 58, der Tiefseeforscher Paul-Henri Nargeolet, 77, und Stockton Rush, 61, Gründer und Chef von Ocean Gate – sie sind tot.

Doch woher kommt es, dass für ein paar Tage Atemfrequenzen und Tauchroboter Gegenstand von Smalltalk geworden waren, woher rührt die enorme Aufmerksamkeit für die fünf von der Titan, über die in der „New York Times“ ebenso berichtet wird wie in „Bild“? Medienpsychologen verweisen als Antwort auch hier auf die Macht der Narrative, mit deren Hilfe wir die Welt verstehen.

Maren Urner zum Beispiel, Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln, meint, die Tauchboot-Story biete Mediennutzern eine Abwechslung zu den komplexen Themen dieser Tage – in dem Sinne, „dass es um eine ganz konkrete Geschichte geht, die wir uns erzählen können“, wie sie gerade im Deutschlandfunk formulierte. Fünf Protagonisten seien eine „überschaubare Größe“; es gebe einen klaren Anfang und ein klares Ende – man möchte fast ergänzen: wie bei einem Hollywood-Script in der in den film schools oft gelehrten Fünf-Akt-Struktur –, oder doch zumindest die Erwartung davon. Das kann „von unserem Gehirn gehandhabt werden“. Es ist, ließe sich ebenfalls ganz unzynisch hinzufügen, wie Krimi schauen oder einen true-crime-Podcast hören: spannend, aber letztlich nicht beunruhigend, weil die Ordnung am Ende wiederhergestellt wird – oder wenigstens andere Menschen betroffen sind.