Brückeneinsturz in Genua : „Das ist die größte Schande, die Italien jemals gesehen hat“

Genua am 14. August 2018: Beim Einsturz der Morandi-Brücke über dem Stadtviertel Certosa verloren 43 Menschen ihr Leben. Bild: REUTERS

Der neue Spielplatz an der Via Enrico Porro im Genueser Stadtviertel Certosa ist ein freudloser Ort. Gewiss, es ist alles schön bunt hier. Die Spielgeräte und die Bodenbeläge leuchten farbenfroh. Sogar die Mauer zum Bahndamm hat man knallig angestrichen. Doch dieser Stadtraum at­met, trotz Sonnenschein und blauem Him­mel, keine Heiterkeit. Ein paar Kinder laufen unentschlossen zwischen Schaukel und Klettergerüst hin und her. Eine junge Frau, tätowiert an Armen und Beinen, pfeift ihren Hund zurück, der sich losgerissen hat. Über den sogenannten Skatepark del Ponte, der aus ein paar kniehohen Bodenwellen besteht, fährt ein Junge mit dem Tretroller.

Neben dem Spielplatz befindet sich der provisorische Gedenkort für die Op­fer des Brückeneinsturzes von 2018, die „Radura della Memoria“. Das heißt so viel wie „Lichtung der Erinnerung“. Aber einen Wald um die Lichtung herum gibt es nicht. Die Gedenkstätte besteht aus einem spiralförmigen Holzpodest, in welches 43 Bäume gepflanzt sind, für je­des Todesopfer einer.

Auf einer Bodenplatte aus Cortenstahl stehen die Namen der Opfer, die „bei der Tragödie um 11.36 Uhr am Dienstag, dem 14. August 2018, ihr Leben verloren haben“, wie dort zu lesen ist. Nicht alle Bäume sind gut angewachsen. Manche stehen in vollem Grün, bei anderen fallen die braunen Blätter ab. Die Blumenkränze, die von der Stadtverwaltung aus Anlass des vierten Jahrestages der Katastrophe an der Gedenkstätte abgelegt wurden, sind verwelkt.

Über dem Spielplatz und der Gedenkstätte am „Ground Zero“ von Genua schwebt die neue Brücke, errichtet nach den Plänen des Genueser Stararchitekten Renzo Piano. Das Viadukt mit den klaren weichen Formen, benannt nach dem Stadtheiligen San Giorgio, wurde nach kaum zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt und am 4. August 2020 für den Verkehr freigegeben.

Lässt man den Blick die 45 Meter hohen weißen Pfeiler hinaufwandern, vernimmt man von oben her kaum ein Geräusch. Unter der einstigen Morandi-Brücke sei es viel lauter gewesen, erzählen die Leute. Die fünf- bis sechsstöckigen Mietskasernen in der engen Via Enrico Porro wa­ren mit den Pfeilern der 1967 eröffneten Schrägseilbrücke fast verwachsen.

Ein Gewitter, ein Krachen. Dann kam die Stille

Das weiße Rauschen des Verkehrs begleitete die Menschen unter der Brücke Tag und Nacht, Jahr um Jahr. Bis das Rauschen an einem späten Dienstvormittag im August 2018, als ein heftiges Gewitter über Genua niederging, zu einem gewaltigen Krachen aufwuchs. Und dann für immer verstummte.

Acht Wohnblocks in der Via Enrico Porro wurden im Zuge der Beseitigung der herabgestürzten Trümmer und der Reste des Brückenpfeilers Nummer zehn abgerissen. Wo heute der Spielplatz und die Gedenkstätte die gähnende Leere un­ter der neuen Brücke nicht annähernd füllen können, soll in den kommenden Jahren der „Parco del Ponte“ entstehen: eine 23 Hektar große Grünfläche mit 3000 neuen Bäumen, dazu das endgültige „Memorial“ für die Opfer der Katastrophe.

Die Pläne zu dem Brückenpark, zu dem auch eine Photovoltaikanlage und ein Windrad gehören, stammen von dem Mailänder Architekten Stefano Boeri, der sich unter anderem durch die Begrünung von Hochhäusern international ei­nen Namen gemacht hat. Die umfangreichen Arbeiten für den „nachhaltigen Brückenpark“ im Tal des Polcevera ha­ben aber noch nicht begonnen. Vorerst werden die Instandsetzung und Erweiterung der Gleisanlagen am Ostufer des Flusses vorangetrieben.