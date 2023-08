Am Sonntag haben in Genua die Veranstaltungen zum Gedenken an die 43 Opfer des Einsturzes der Morandi-Brücke am 14. August 2018 begonnen. Den Auftakt machte ein Klavierkonzert im Teatro Carlo Felice, das gemeinsam vom Komitee der Hinterbliebenen und der Stadt Genua veranstaltet wurde.

Bei der zentralen ­Gedenkveranstaltung am Ort des ­Unglücks werden an diesem Montagvormittag Verkehrsminister Matteo Salvini, Genuas Bürgermeister Marco Bucci, Liguriens Regionalpräsident Giovanni Toti sowie Egle Possetti vom Hinterbliebenenkomitee Reden halten. Um 11.36 Uhr, dem Zeitpunkt des Brückeneinsturzes vor fünf Jahren, wird es eine Schweigeminute geben, während im Hafen alle Schiffe ihr Horn ertönen lassen.

Beim Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen wurde klar, dass die Betreiber der Autobahnbrücke schon Jahre vor der Katastrophe über die Konstruktionsmängel und den schlechten Zustand des 1967 fertiggestellten Bauwerks im Bilde waren, aber kaum etwas unternahmen. Auch die staatlichen Kontrolleure und Aufsichtsbehörden versagten offenkundig.

Das Verfahren gegen 59 Angeklagte begann im Juli 2022. Ein Urteil könnte 2025 erfolgen, mindestens weitere drei Jahre dürfte es bis zum Richterspruch in letzter Instanz dauern. Bis dahin werden viele der den Angeklagten zur Last gelegten Straftaten verjährt sein.

Die Betreibergesellschaft hat der Zahlung von 63 Millionen Euro an die Hinterbliebenen sowie von 30 Millionen Euro Strafe an den Staat zugestimmt. Außerdem übernahm sie die Kosten für den Abriss der Brückenruine und für den Bau der neuen San-Giorgio-Brücke über das Tal des Flusses Polcevera in Höhe von 583 Millionen Euro. Die neue Brücke wurde nach Plänen des Genueser Architekten Renzo Piano in nur 18 Monaten errichtet.