Aktualisiert am

Auf dem Industriegelände eines Papierherstellers in Mainz-Kostheim entwickelte sich Schwefeldioxid, was zu einer Gefährdung und enormer Geruchsbelastung der Nachbarschaft führte.

Auf dem Industriegelände eines Papierherstellers im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Gefahrstoff ausgetreten. (Archivbild) Bild: dpa

Auf dem Industriegelände eines Papierherstellers im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Gefahrstoff ausgetreten. Der in Containern gelagerte Stoff, der zur Papierproduktion genutzt wird, zersetzte sich infolge einer chemischen Reaktion, wie die Feuerwehr mitteilte. Dadurch kam es zu starker Rauch- und Temperaturentwicklung. Das entstandene Schwefeldioxid führte außerdem zu enormer Geruchsbelastung in der Nachbarschaft. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Ursache des Zwischenfalls war zunächst unklar. In einer Warnmeldung hieß es, die Stoffe könnten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Das betroffene Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.