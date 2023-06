Ein Gebäude steht nach einer Explosion am Place Alphonse-Laveran im 5. Arrondissement von Paris in Flammen. Bild: AFP

In Paris sind nach einer Gasexplosion und einem großen Feuer, das mehrere Gebäude erfasste, 37 Personen verletzt worden, vier von ihnen seien lebensbedrohlich verletzt. Das gab Innenminister Gérald Darmanin am Mittwochabend bekannt. Zwei Personen konnten aus den Trümmern gerettet werden. Die Zahl der Verletzten stieg zuletzt. Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern sein Mitgefühl aus.

Durch die Explosion an der Place Alphonse Laveran im Zentrum von Paris seien mehrere Gebäude in Brand geraten. Ein Haus stürzte in sich zusammen. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg im fünften Arrondissement fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Das Feuer sei mittlerweile eingedämmt, hieß es am Abend.

Grund für die Explosion, die Augenzeugen mit 16.55 Uhr angeben, könnte ein Gasleck gewesen. Die Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout äußerte sich gegenüber dem Sender BFMTV jedoch sehr vorsichtig zu den möglichen Ursachen des Vorfalls, der nun untersucht werde. Vermutlich sei die Explosion im ersten oder zweiten Stockwerk geschehen, sagte sie dem Sender. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Rauchwolke über Paris

Der Sender France Info zitierte einen Augenzeugen: „Es ist schockierend, alles ist dem Erdboden gleich.“ Ein Video zeigte, dass das Feuer auch ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite erfasste. Auf Bildern ist zu sehen, dass die betroffene Straße von Schutt gesäumt ist.

In dem beschädigten Gebäude sei die Modedesign-Schule Paris American Academy untergebracht gewesen. Die Feuerwehr sei mit Hunderten Einsatzkräften am Unglücksort gewesen, im Pariser Rathaus wurde ein Krisenstab eingerichtet. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, berichteten französische Medien.

Zunächst hatten Bilder und Videos im Internet eine große Rauchwolke am Himmel von Paris gezeigt. Kurze Zeit später war bekannt geworden, dass es sich um eine Explosion gehandelt hatte. Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen, da am 21. Juni traditionell ein stadtweites Musikfest mit zahlreichen Konzerten stattfindet.