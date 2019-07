Ein Toter : Gäste in FKK-Club stören Löscheinsatz der Feuerwehr

Bei einem Brand in einem Sauna-Club in Nordrhein-Westfalen haben Gäste den Feuerwehrleuten die Löschschläuche weggenommen und sich damit gegenseitig bespritzt. In dem Gebäude wurde ein lebloser Mann gefunden.

Bei einem Großbrand in einem Sauna-Club in Nordrhein-Westfalen haben Gäste die Löscharbeiten massiv behindert. Drei Gäste des FKK-Clubs in Hamminkeln verkannten offenbar vollkommen den Ernst der Lage, nahmen den Feuerwehrleuten die Löschschläuche weg und bespritzten sich damit gegenseitig, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Für einen weiteren Gast endete der Brand in der Nacht zum Sonntag tödlich. Feuerwehrleute fanden den Mann leblos in dem Gebäude.

Die drei Männer, die den Löscheinsatz behinderten, wurden nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen. Das Gebäude wurde durch den Brand fast vollständig zerstört.

Der FKK-Club wirbt auf seiner Internetseite mit Sauna, Whirlpool, Wellnessdusche und Dampfbad. Es blieben „zwischen Wellness, Erotik und anderweitigen Genüssen bestimmt keine Wünsche offen“, heißt es dort.