Verletzungen auf der Piste : Fünfjährige stirbt bei schwerem Skiunfall in Frankreich

Auf Skipisten in Frankreich und Deutschland haben sich schwere Skiunfälle ereignet (Archivbild). Bild: dpa

Am Wochenende ist es zu schweren Skiunfällen gekommen. In Frankreich starb ein Mädchen, nachdem es von einem Skifahrer angefahren wurde. An der Zugspitze wurde eine Skifahrerin schwer verletzt.