Bei einem schweren Verkehrsunfall im baden-württembergischen Eggenstein (Landkreis Karlsruhe) sind in der Nacht zu Samstag fünf junge Menschen gestorben.

Ein stark motorisiertes BMW-Sportcoupé war gegen 0.50 Uhr auf einer geraden Straße mit einem Großraumtaxi kollidiert. Das Auto steuerte ein 25 Jahre alter Mann, er und drei weitere Mitfahrende starben. Nach Aussagen der Polizei sind sie zwischen 25 und 29 Jahre alt gewesen. Das Fahrzeug vom Typ M2 (etwa 460 PS) wurde durch die Kollision völlig zerstört, das Coupé-Fahrzeugdach vom Fahrzeugrumpf vollständig abgetrennt.

Ermittlungen laufen

Neben dem Fahrer befanden sich in dem Auto eine 24 Jahre alte Frau und zwei 29 Jahre alte Männer. Der BMW muss ins Schleudern geraten sein; auf der geraden, aber relativ schmalen Landesstraße prallte er mit der linken Seite gegen die Front des Großtraumtaxis vom Typ Mercedes Vito.

Das Taxi war – einschließlich des Fahrers – mit insgesamt drei Personen besetzt. Ein 28 Jahre alter Fahrgast starb, sein 26 Jahre alter Bruder und der 56 Jahre alte Taxifahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über den Gesundheitszustand konnte die Polizei am Samstag noch keine genaueren Angaben machen.

Die fünf tödlich verletzten Unfallopfer starben alle an der Unfallstelle. Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen liegt in der Rheinebene im Norden von Karlsruhe; bis zur Innenstadt sind es etwa 15 Kilometer. „Dafür, dass der BMW ins Schleudern geraten ist, muss es einen Grund gegeben haben. Es war keine Frontalkollision“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe der F.A.Z., der in der Nacht selbst am Unfallort war. Es müsse jetzt ermittelt werden, mit welcher Geschwindigkeit der 25 Jahre alte Fahrer den BMW gesteuert sowie ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe.

Bei den Insassen des BMW handelt es sich offenbar um drei Spieler und eine Betreuerin des Fußballclubs „FC Alemannia Eggenstein“. Der Fußballverein sagte alle für das Wochenende geplanten Spiele ab.