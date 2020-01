Dramatische Kettenreaktion : Frau fährt mit Auto in Baumarkt – Rentnerin von Briketts erdrückt

In Nortorf in Schleswig-Holstein ist eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in den Vorraum eines Baumarkts gefahren und hat dabei einen Stapel Briketts zum Einsturz gebracht. Eine 76-Jährige wurde dabei verschüttet.

Bei einem tragischen Unfall in einem Baumarkt in Nortorf in Schleswig-Holstein ist eine 76 Jahre alte Frau von Briketts und anderen Waren verschüttet und dadurch getötet worden. Wie die Polizei am Dienstagabend in Neumünster mitteilte, fuhr eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus noch ungeklärten Gründen in den Eingangsbereich des Markts und löste eine Kettenreaktion aus.

Nach Angaben der Polizei durchbrach die Fahrerin mit ihrem Auto die Glasfront zum Eingangsbereich des Markts und schob einen Container mit Blumenvasen in den Vorraum. Das brachte dort ausgestellte Verkaufswaren zum Einsturz, darunter stapelweise Briketts.

Zwei Kunden wurden an den Beinen getroffen, blieben aber so gut wie unverletzt. Die verschüttete 76 Jahre alte Frau blieb demnach für kurze Zeit unbemerkt, bis Helfer sie unter den Trümmern entdeckten. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Mehrere Notfallseelsorger waren im Einsatz, um sich um Zeugen zu kümmern. Das Fahrzeug der Verursacherin wurde für die weiteren Ermittlungen der Polizei beschlagnahmt.