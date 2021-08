Südfrankreich : Tausende Menschen wegen Waldbrands in Sicherheit gebracht

Wegen eines schweren Waldbrandes sind in Südfrankreich tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Räumung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Feuerwehr im Département Var am Dienstag mit. Das Feuer, das am Montag ausgebrochen war, habe drei Personen leicht verletzt. 19 Menschen sollen Rauchvergiftungen erlitten haben, berichtete der französische Nachrichtensender BFMTV.

Demnach waren am Dienstagmorgen 5000 Hektar durch die Waldbrände zerstört worden. Nach Angaben der Präfektur wurden unter anderem mehrere Campingplätze rund um den nahe Saint-Tropez gelegenen Ort Grimaud evakuiert. Die Feuerwehr ist mit rund 750 Einsatzkräften im Einsatz.

In der Türkei und in Südeuropa, vor allem in Italien und Griechenland, gab es zuletzt noch starke Brände. Hitze, Trockenheit und starke Winde hatten die Löscharbeiten erschwert. In Italien war bis zuletzt kein Ende in Sicht.