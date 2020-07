Aktualisiert am

Unglück in Frankreich : Kinder retten sich durch Sprung vor Flammen

Feuer in Grenoble – zwei Kinder springen in die Arme der Retter (Bild eines Videos) Bild: AP

In Grenoble bricht in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Der Vater von zwei Kleinkindern ist auf Arbeit. Also springen die beiden Jungs aus dem Fenster aus zehn Meter Höhe – und werden aufgefangen.