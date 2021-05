Aktualisiert am

Fünf Tote durch Lawinen in Frankreich

Mehrere Menschen verschüttet : Fünf Tote durch Lawinen in Frankreich

Bei mehreren Lawinenabgängen in den französischen Alpen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Im Ecrins-Massiv südöstlich von Grenoble seien drei Skitourengeher tödlich verunglückt, teilte die Staatsanwaltschaft von Gap am Montag mit. Der Bergführer und seine beiden Kunden, ein Mann und eine Frau, stürzten demnach rund 400 Meter in die Tiefe, als sich auf 3700 Metern Höhe die Schneemassen lösten.

Laut örtlichen Medien galt in dem Gebiet eine erhöhte Lawinen-Warnstufe. Regionalpräsident Renaud Muselier sprach auf Twitter von einer „Tragödie“ und drückte den Angehörigen sein Beileid aus.

Im Département Isère am Gebirgsstock der Ailefroide wurde eine vierköpfige Gruppe von Skitourengehern ebenfalls von einer Lawine erfasst, als oberhalb zwei Skifahrer ein Schneebrett ins Rutschen brachten. Ein 55 Jahre alter Mann und eine 50 Jahre alte Frau wurden getötet, ein weiteres Gruppenmitglied brach sich den Arm, das vierte Mitglied blieb unverletzt.

Eine dritte Lawine ging laut einem örtlichen Medienbericht nahe der Ortschaft Valjouffrey ab und erfasste drei Menschen, von denen einer schwer verletzt wurde.

Mehr zum Thema 1/

In Frankreich sind die Skilifte wegen der Corona-Pandemie in dieser Saison geschlossen. Deshalb sind andere Wintersportarten sehr beliebt, auch viele Unerfahrene sind auf den Pisten unterwegs. Seit Jahresbeginn verunglückten bereits mehrere Menschen in den Alpen und den Pyrenäen.