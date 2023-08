Aktualisiert am

Nahe Colmar im Elsass geht eine Unterkunft in Flammen auf. Das Gelände soll ein Verein für Menschen mit Behinderungen angemietet haben. Elf Personen werden vermisst.

Nach einem Brand im ostfranzösischen Wintzenheim im Département Haut-Rhin fehlt fast ein Dutzend Menschen. Am Morgen gegen 6.30 Uhr wurde die Feuerwehr der örtlichen Rettungsleitstelle zufolge über den Brand informiert. Die private Unterkunft sei von einem Verein für Menschen mit Behinderungen gemietet worden.

Wie der Radiosender France Bleu aus einer Mitteilung der Präfektur berichtet, würden „elf Personen aus der Gruppe der Erwachsenen aus Nancy noch vermisst“. Unklar war zunächst, ob es sich bei den Vermissten um Bewohner oder Betreuer handelt. 17 Personen wurden in Sicherheit gebracht, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person hat den Angaben zufolge einen Schock erlitten. Der Generalsekretär der Präfektur, Christophe Marot, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Vermissten „mutmaßlich ums Leben“ gekommen seien. Er fügte hinzu: „Leider gibt es nicht viele Zweifel: Alle diese Personen waren in der Unterkunft und konnten nicht mehr herauskommen.“

76 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Großbrand in dem Ort Wintzenheim in der Nachbarschaft der elsässischen Stadt Colmar hatte 76 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen. Das Feuer konnte zwar „schnell unter Kontrolle gebracht“ werden, hieß es bei France Bleu. Es soll sehr heftig gewesen sein: Auf einem Gelände von rund 500 Quadratmetern standen zwischenzeitlich wohl 300 Quadratmeter unter Brand. Die Löscharbeiten gingen laut der Gendarmerie weiter.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine 500 Quadratmeter große ehemalige Scheune mit Dachboden, die zu einer zweistöckigen Unterkunft umgebaut wurde. Der Brand brach der Feuerwehr zufolge im Erdgeschoss aus.