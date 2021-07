Unglück in den Pyrenäen : Bergsteiger überlebt Absturz von 200 Metern

In Südfrankreich ist ein Bergsteiger verunglückt. Der 29-Jährige überlebte den Absturz in den Pyrenäen und befand sich nicht in Lebensgefahr.

Am Sonntag ist in Südfrankreich ein 29 Jahre alter Bergsteiger schwer verletzt worden, der über knapp 200 Meter in den Pyrenäen abstürzte. Wie der französische Sender France Info berichtet, ereignete sich das Unglück im Département Hautes-Pyrénées an der Grenze zu Spanien. Demnach hatte der 29 Jahre alte Bergsteiger versucht, den Pic Long zu erklimmen. Details über den Absturz wurden nicht bekannt.

Ein Augenzeuge habe den Absturz beobachtet und die Einsatzkräfte gerufen. Der Schwerverletzte wurde von der Bergwacht in ein Krankenhaus in Tarbes gebracht. Dort hieß es, dass keine Lebensgefahr bestünde. Der Mann soll sich das Oberschenkelbein gebrochen haben. Außerdem gingen die Ärzte von „mehreren gebrochenen Rippen“ und Traumata aus.

Der Pic Long ist knapp 3200 Meter hoch und der dritthöchste Berg der französischen Pyrenäen.