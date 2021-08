Suche nach Vermissten : Frau nach Flutwelle in Höllentalklamm tot geborgen

Nach einer durch Starkregen ausgelösten Flutwelle in der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen in Bayern ist eine Frau tot geborgen worden. Wie die Polizei in Rosenheim berichtete, fanden Rettungskräfte die Vermisste am Dienstagmorgen leblos im Wasser. Die Suche nach einem weiteren Vermissten lief demnach noch.

Gegen 12.00 Uhr sollte die großangelegte Suche wieder aufgenommen werden. Einzelne Einsatzkräfte seien bereits in der Klamm unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Auf Brücken unterhalb der Klamm werde nach Hinweisen wie Kleidungsstücken Ausschau gehalten. Ein Dutzend auf Canyon-Rettung spezialisierte Helfer von Polizei und Bergwacht stünden für die Suche bereit.

Sollten sich die Menschen noch in der Klamm befinden, sei angesichts Zeit und Wetter die Hoffnung gering, sie lebend zu finden. „Dann ist das eine absolut bedrohliche Situation. Aber wir lassen nichts unversucht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität der Vermissten ist weiter unklar. Die Polizei überprüft im Ort und in der Umgebung die Gästelisten in den Hotels und Pensionen um zu klären, ob dort Menschen vermisst werden.

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr war nach starken Regenfällen eine Flutwelle durch die bei Wanderern und Touristen beliebten Schlucht nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerauscht. Sie riss mehrere Menschen mit sich. Acht konnten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Sechs von ihnen wurden aus der Schlucht gerettet, wo sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zwei weitere wurden weiter oben aus der Klamm in Sicherheit gebracht. Sie seien unterkühlt und durchnässt, aber sonst wohlauf, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.

Mehr als 160 Retter waren im Laufe des Montagnachmittags im Einsatz, sagte der Polizeisprecher. Unter den vielen Helfern waren auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht. Am Abend leuchtete das Technische Hilfswerk einen Teil der Einsatzstelle im Tal aus. Augenzeugen hatten gegenüber der Polizei angegeben, dass zwei Menschen auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden seien. Die Brücke wurde demnach von der Flutwelle weggerissen.

Auch vier Hubschrauber seien vor Ort gewesen. Teilweise konnten sie aber wegen des schlechten Wetters nicht fliegen, sagte der Polizeisprecher. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zur Suche nach Menschen ist ebenso am Unglücksort. Einige Rettungskräfte standen auf Brücken der Loisach, um nach Vermissten Ausschau zu halten. In die Loisach mündet der Hammersbach, der durch die Schlucht der Höllentalklamm fließt.

Die spektakuläre Landschaft der Höllentalklamm durchwandern jedes Jahr bis zu 70.000 Menschen. Die Schlucht mit Wasserfällen und steilen Felswänden ist dabei nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern ein beliebter Weg hoch zu Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze.

Vor einem Jahr hatten schwere Unwetter den Weg durch die Höllentalklamm unpassierbar gemacht. Gut 60 Bergwanderer saßen auf der Höllentalangerhütte fest und wurden schließlich mit Hubschraubern ausgeflogen. Der Steig durch die Klamm, der erst kurz zuvor renoviert worden war, blieb daraufhin gesperrt.