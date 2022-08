Flutkatastrophe in Pakistan : Wie ein Ozean auf dem Festland

Millionen sind nun auf Hilfe angewiesen: In Dera Allah Yar in der pakistanischen Provinz Belutschistan stehen die Menschen für Essen an. Bild: AFP

Nach der größten Flut seit Jahrzehnten in Pakistan haben in dem südasiatischen Land die Rettungsarbeiten begonnen. Videoaufnahmen aus dem Flutgebiet zeigen, wie Hubschrauber Säcke mit Hilfs­gütern abwerfen und Anwohner an Seilen in das Innere des Fluggeräts gezogen werden. In einem Fall ist zu sehen, wie Retter einen Mann mit weißem Bart und Kinder in Schwimmwesten in einem Bettgerüst an Seilen über einen Fluss ziehen. Auch das pakistanische Militär ist an den Evakuierungen der überfluteten Orte und der Verteilung von Hilfsgütern beteiligt. Tausende Soldaten sind dafür im Einsatz. Am Dienstag sind auch die ersten internationalen Hilfslieferungen aus der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Da mehr als 150 Brücken und Tausende Straßen überflutet und zerstört wurden, ist die Verteilung der Hilfsgüter vor allem in abgelegenen Gebieten schwierig.

Die Hilfsorganisationen stellen sich darauf ein, dass Pakistan auf längere Sicht auf Unterstützung angewiesen sein wird. „Schon jetzt ist klar: Pakistan wird viel und lange Hilfe brauchen“, sagt Martin Keßler, der Direktor der Diakonie Kata­strophen­hilfe, die nun auch mit ihren Hilfsmaßnahmen beginnen will. Seit Mitte Juni sind laut den Behörden schon mehr als 1100 Menschen infolge des „Monster-Monsuns“ ums Leben gekommen. Mehr als 30 Millionen Menschen haben mit den Auswirkungen des Dauerregens zu kämpfen, etwa eine Million Häuser wurde beschädigt. Bauern haben rund 700.000 Tiere und rund 1,6 Millionen Hektar Anbaufläche verloren. Ministerpräsident Shehbaz Sharif sagt, so heftige Regenfälle habe es in Pakistan in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben. Die Regierung in Islamabad hat den Notstand ausgerufen und bittet um internationale Hilfe.

Zehn Milliarden Euro werden benötigt

Pakistan erlebe gerade einen „Monsun auf Steroiden“, sagte am Dienstag der UN-Generalsekretär António Guterres in einer Videobotschaft, in der er zu internationaler Hilfe aufruft. Zusammen mit der Regierung Pakistans haben die UN einen ersten Hilfsplan für sechs Monate vorgestellt. Dafür werden laut UN umgehend rund 160 Millionen Euro benötigt. Langfristig braucht das Land aber noch viel mehr Unterstützung. Planungsminister Ahsan Iqbal spricht von umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro, die Pakistan benötige, um die beschädigte Infrastruktur zu reparieren und wiederaufzubauen. Die seit Juni anhaltenden Regenfälle haben sich zum Wochenbeginn zwar etwas abgeschwächt. Die Behörden gehen aber davon aus, dass der Monsun noch bis September starken Niederschlag bringen könnte.

Pakistan gehört zu den Ländern, die laut der Organisation Germanwatch weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Das Ausmaß der Überschwemmung wird auf Satellitenaufnahmen deutlich, die das Vorher und Nachher in den besonders schwer betroffenen Gebieten Sindh, Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa zeigen. Teilweise sind von den Orten nur noch Baumkronen und Hausdächer zu sehen. Pakistans Klimawandelministerin Sherry Rehman verglich die weitläufig überschwemmte Landschaft in einem Interview mit einem „Ozean“. Schon ein Drittel des Landes steht nach ihren Angaben unter Wasser.

Viele Flüsse haben sich in reißende ­Ströme verwandelt, die am Ufer gebaute Häuser mit sich ziehen. Flüchtlinge leben in Zelten und unter Planen am Straßenrand. Manche haben ein paar Ziegen bei sich, andere eine Decke und ein paar ­Kleidungsstücke. Rund eine halbe Million Menschen ist obdachlos geworden. Viele wurden von Verwandten und Freunden aufgenommen, andere leben in provisorischen Lagern.

Nach der Flut droht der Hunger

Hilfsorganisationen nehmen an, dass die Katastrophe schon jetzt größer ist als die „Jahrhundertflut“ im Jahr 2010, als rund 2000 Menschen umgekommen waren. Es ist auch nicht das erste Wetterextrem in diesem Jahr. Einige der Gebiete hätten vor wenigen Monaten noch unter einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 50 Grad gelitten, sagt Isabel Bogorinsky, Programmleiterin der Welthungerhilfe in Pakistan. Sie rechnet mit einer „Katastrophe nach der Katastrophe“, wenn die Menschen aufgrund der eingebrochenen Nahrungsmittelproduktion im Zusammenspiel mit der hohen Inflation hungern müssten. Besonders Frauen und Kinder sind von den Folgen betroffen, rund ein Drittel der Todesopfer war minderjährig.

Über ihre örtlichen Partnerorganisationen verteilt auch die Kindernothilfe nun Trinkwasser, Lebensmittelpakete, Zelte, Medikamente und Moskitonetze an betroffene Familien. „Vor allem die Kinder brauchen jetzt unsere Unterstützung“, sagt Carsten Montag, Vorstand der Organi­sation. „Sauberes Trinkwasser ist rar, Behelfsunterkünfte erhöhen das Risiko von Übergriffen, und der Schulunterricht muss so schnell wie möglich wieder auf­genommen werden.“