Verheerende Überschwemmungen : 87 Menschen aus Yellowstone-Nationalpark gerettet

Durch heftige Regenfälle und Schneeschmelze wurde der Nationalpark in den USA zu großen Teilen verwüstet. Für Dutzende Menschen in dem überschwemmten Gebiet kommt die Rettung aus der Luft.

Nach den verheerenden Überschwemmungen im berühmten Yellowstone-Nationalpark und in angrenzenden Gebieten haben US-Rettungskräfte dutzende Menschen mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Die Nationalgarde des US-Bundesstaates Montana erklärte, diese Woche 87 Menschen per Hubschrauber geborgen zu haben. Bei Such- und Rettungseinsätzen seien 41 Flugstunden zusammengekommen.

Der Yellowstone-Nationalpark ist derzeit vollständig geschlossen, nachdem heftige Regenfälle und die Schneeschmelze in nur wenigen Tagen weite Teile im Norden des 9000 Quadratkilometer großen Areals verwüstet hatten. Von der Parkverwaltung veröffentlichte Bilder zeigten, dass große Teile der asphaltierten Straße von den Wassermassen weggeschwemmt wurden.

Teile des ältesten Nationalparks der USA dürften wegen der Hochwasserschäden für den Rest des Jahres geschlossen bleiben. Die Parkverwaltung erklärte, sie bemühe sich zwar um eine schnelle Reparatur der zerstörten Straßen. „Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Straßenabschnitte im nördlichen Yellowstone in dieser Saison nicht wieder geöffnet werden können.“ Der Nationalpark und insbesondere der berühmte Geysir Old Faithful zogen im vergangenen Jahr mehr als 4,8 Millionen Besucher an.

Die Überschwemmungen hatten in den Bundesstaaten Wyoming und Montana erhebliche Schäden verursacht. Der Gouverneur von Montana, Greg Gianforte, rief am Dienstag den Katastrophenfall aus, „um den betroffenen Gemeinden zu helfen, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen“.