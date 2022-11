US-Bundesstaat Maryland : Flugzeug hängt in Strommast fest

Ein Kleinflugzeug auf dem Weg von New York nach Maryland ist in einem Strommast hängengeblieben. Pilot und Passagier konnten erst nach Stunden gerettet werden.

Nach fast sieben Stunden konnten Rettungskräfte am Sonntagabend einen Piloten und seinen Fluggast aus einem Kleinflugzeug befreien, das in Gaithersburg nordwestlich von Washington in einem Strommast hing. Laut der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten (FAA) blieb vorerst offen, unter welchen Umständen die einmotorige Maschine des Herstellers Mooney in etwa 35 Metern Höhe hängenblieb.

Aufwendige Rettungsaktion

Der 65 Jahre alte Pilot und der 66 Jahre alte Passagier wurden derweil mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben Brüchen durch den Aufprall erlitten die beiden während der stundenlangen Rettungsversuche bei etwa zehn Grad auch starke Unterkühlungen. Wie der Chef der Feuerwehr in Montgomery County, Scott Goldstein, mitteilte, zog sich die Rettung hin, da die Einsatzkräfte erst die Stromleitungen sichern und das Flugzeug stabilisieren mussten, bevor sie Pilot und Passagier befreien konnten.

Durch das Unglück wurden auch mehr als 120.000 Haushalte und Unternehmen der Region von der Stromversorgung abgeschnitten. Laut dem Energieversorger Pepco konnten die Schäden aber bis zum frühen Montagmorgen wieder repariert werden. Die Schulen des Bezirks blieben am Montag dennoch geschlossen.

Mehr zum Thema 1/

Das Flugzeug war am Sonntagabend in New York gestartet. Nach ersten Berichten prallte es gegen den Strommast, als der Pilot die Landebahn des Flughafens Montgomery County Airpark etwa sechs Kilometer nordöstlich von Gaithersburg (Maryland) ansteuerte.