Australien : Flughafen von Canberra schließt wegen neuer Brände

Die Feuerwehr von New South Wales teilt per Twitter mit, dass die Brandgefahr „gerade erst ihren Höhepunkt“ erreicht. Starker Wind und Hitze schüren die Feuer weiterhin an – an zwei Orten müssen die Anwohner ihre Häuser verlassen.

Die Gefahr durch unkontrollierbare Buschfeuer ist in Australien noch nicht gebannt. Starke Winde und sengende Hitze schürten bereits unter Kontrolle gebrachte Feuer in den Snowy Mountains und im Bega Valley an der Südküste von New South Wales (NSW) wieder an. Behörden forderten die Anwohner zum Verlassen ihrer Häuser auf. „Die Brandgefahr erreicht gerade erst ihren Höhepunkt. Wir haben einen langen Nachmittag und eine lange Nacht in vielen Gebieten von NSW vor uns", teilte die Feuerwehr des Bundesstaates auf ihrem Twitter-Account mit.

Unterdessen hat der Flughafen der australischen Hauptstadt Canberra wegen der nahen Buschbrände am Donnerstag seinen Betrieb eingestellt. Es landen oder starten keine Flugzeuge mehr, wie die staatliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Im Süden des Flughafens brannte ein Feuer, für das der Notfall ausgerufen wurde. Die Bewohner in mehreren Vororten der Stadt im Südosten des Kontinents sollten Schutz zu suchen. Der Brand hatte am Mittwoch begonnen. Es herrschten starker Wind und Hitze. Am Donnerstag brach zudem ein weiteres Feuer in der Nähe des Flughafens aus, für das eine untere Warnstufe galt („watch and act“). Der Flughafen von Canberra wird eher für Inlandsflüge genutzt. Das wichtigste Drehkreuz Australiens ist Sydney.

Betroffen von den Feuern ist auch der Tourismus: Die Stornierungsrate ist selbst in nicht-brandgefährdeten Regionen des Landes auf 60 Prozent gestiegen. Der australische Tourismusverband schätzt den Umsatzverlust branchenweit bisher auf 2 Milliarden australische Dollar (1,4 Milliarden Dollar), inklusive des Wiederaufbaus der zerstörten Tourismus-Einrichtungen.

Derweil wird befürchtete, dass ein Löschflugzeug abgestürzt ist. Der Kontakt zu der Maschine, die in den Bergen von New South Wales unterwegs war, brach ab, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Es gab demnach Hinweise auf einen möglichen Absturz. Hubschrauber halfen bei der Suche.