Tanker mit Flüssiggas brennt in Persischem Golf

Vor der Küste eines iranischen Industriestandorts brennt ein Frachter. Offenbar war am Nachmittag ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Geladen sind rund 40.000 Tonnen Flüssiggas.

Im Persischen Golf hat ein Flüssiggastanker Feuer gefangen. Der Vorfall ereignete sich unweit der iranischen Küste bei der Hafenstadt Asalujeh, wie der staatliche Rundfunk am Donnerstag berichtete. Das Schiff war auf dem Weg von Iran zur Vereinigten Arabischen Emirate. Dort sollte es am 16. Juli im Hafen von Sharjah anlegen.

22 Crewmitglieder – und damit die gesamte Besatzung – seien gerettet worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand im Maschinenraum ausgebrochen und habe sich auf weitere Bereiche des Tankers ausgebreitet. Löschboote eilten zur Unglücksstelle.

40.000 Tonnen Flüssiggas

Bei dem Tanker soll es sich um die „White Purl“ handeln. Das Schiff segelt unter der Flagge von Panama und transportiert rund 40.000 Tonnen Flüssiggas. Der Tanker wurde 1972 gebaut und ist knapp 140 Meter lang.

Bei der Ladung des iranischen Tankers handelt es sich um LNG (liquefied natural gas), also verflüssigtem Erdgas. Dieses wird durch Herunterkühlen auf weniger als minus 160 Grad Celsius in einen flüssigen Zustand versetzt. Der Transport erfordert wegen dieser Kühlung spezielle Tankschiffe.

Asalujeh liegt an der Küste des Persischen Golfs, etwa 270 km südöstlich der Provinzhauptstadt Bushehr, und ist ein riesiger Industriestandort, bestehend aus verschiedenen Anlagen und Raffinerien. Die Stadt befindet sich in der Nähe des größten Erdgasfeld der Welt North Dome/South Pars. Tourismus gibt es dort keinen.

Das Gesamtfeld North Dome/South Pars erstreckt sich über enorme 9700 Quadratkilometer im Persischen Golf, was etwa der Hälfte der Fläche von Rheinland-Pfalz entspricht.

Panamas Schiffsregister, das größte der Welt, hat in den letzten vier Jahren 136 Schiffen, die mit der staatlichen iranischen Ölgesellschaft in Verbindung stehen, die Flagge entzogen. Sogenannte Billigflaggenstaaten wie Panama entziehen in den letzten Jahren immer häufiger iranischen Schiffe ihre Fahne. Die Länder fürchten Strafmaßnahmen der USA, die nach ihrem Ausstieg aus dem Atomvertrag mit dem Iran neue Sanktionen verhängt haben.

Billigflaggen ermöglichen es deutlich Kosten einzusparen. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) definierte 1974 Billigflaggen wie folgt: „Wenn das wirtschaftliche Eigentum am und die Kontrolle über ein Schiff in einem anderen als dem Flaggenstaat liegen, ist vom Betrieb unter Billigflagge auszugehen.“

Zu den Billigstaatenflaggen zählen neben Panama unter anderem Bahamas, Gibraltar, Färöer und Zypern.