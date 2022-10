Aktualisiert am

Mindestens 29 Tote in Ägäis

Mindestens 29 Tote in Ägäis :

Mindestens 29 Tote in Ägäis : Schleuser schicken ihre Boote vom Libanon nach Griechenland

Dutzende ertranken, als zwei Flüchtlingsboote vor griechischen Inseln kenterten. Eines startete in der Türkei, das andere versuchte eine weitaus längere Route.

Nach dem Untergang zweier Flüchtlingsboote in griechischen Gewässern hat sich die Zahl der Todesopfer auf 29 erhöht. Sechs Leichen seien in der Nähe der Insel Kythira vor der Südküste der Halbinsel Peloponnes geborgen worden, teilte die griechische Küstenwache am Samstag mit.

Die Unglücke mit einem Segelboot und einem Schlauchboot ereigneten sich am Donnerstag bei stürmischem Wetter bei Kythira und der Insel Lesbos vor der türkischen Küste im östlichen Mittelmeer. An Bord des vor Kythira untergegangenen Segelbootes waren rund 95 Menschen gewesen. Auf dem Schlauchboot, das vor Lesbos untergegangen war, hatten sich etwa 40 Menschen befunden.

In Booten vom Libanon nach Griechenland

Auf der Flucht vor Krieg und Armut ist Griechenland für Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten häufig die erste Anlaufstelle in der EU. Um den Patrouillen in der Ägäis zu entgehen, wählen Schleuser zunehmend die besonders lange und gefährliche Route im Süden Griechenlands. Sie lassen dabei die Boote, die oft kaum seetüchtig sind, im Libanon starten – und nicht mehr in der Türkei.

Vielerorts in der Ägäis herrschen aktuell für die Jahreszeit typische starke Winde und Wellengang. Dennoch versuchten Migranten zuletzt wieder verstärkt, nach Griechenland oder sogar direkt nach Süditalien zu gelangen. Die Boote sind meist heillos überfüllt und in schlechtem Zustand, immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.